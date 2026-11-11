Thêm dư địa giảm lãi suất từ hoán đổi ngoại tệ

Ông Trần Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối, Ngân hàng Quốc tế (VIB)

Ông Trần Chí Thanh.

Chúng tôi đánh giá việc Ngân hàng Nhà nước triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng là bước đi tích cực và kịp thời, thể hiện sự chủ động trong điều hành chính sách tiền tệ, nhất là vào thời điểm cuối năm, khi nhu cầu vốn của nền kinh tế thường tăng cao.

Trước đây, các nghiệp vụ cung ứng thanh khoản chủ yếu có kỳ hạn ngắn, khoảng 1-2 tuần. Việc triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng, bên cạnh nghiệp vụ thị trường mở với kỳ hạn tối đa 3 tháng, giúp các ngân hàng có thêm nguồn vốn VND ổn định trong thời gian dài hơn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi hệ thống ngân hàng phải chuẩn bị nguồn vốn cho các thời điểm cao điểm như Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Nguồn vốn bổ sung giúp các ngân hàng chủ động cân đối thanh khoản, ổn định lãi suất trên thị trường tiền tệ và có thêm điều kiện duy trì, mở rộng tín dụng trong những tháng cuối năm.

VIB là một trong những ngân hàng tham gia đợt hoán đổi ngoại tệ 6 tháng đầu tiên của NHNN. Nghiệp vụ này giúp chúng tôi chủ động hơn trong cân đối nguồn vốn cuối năm, qua đó tiếp tục đẩy mạnh cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Hiện nay, một số ngân hàng thương mại đang tăng cường huy động vốn từ nước ngoài thông qua hình thức vay hợp vốn quốc tế. Tuy nhiên, chi phí của khoản vay này không chỉ bao gồm lãi suất huy động ngoại tệ mà còn có chi phí chuyển đổi từ ngoại tệ sang VND để sử dụng trong nước.

Khi NHNN triển khai hoán đổi ngoại tệ với mức chi phí hợp lý, các ngân hàng có thể giảm chi phí chuyển đổi ngoại tệ, từ đó hạ tổng chi phí huy động vốn từ thị trường quốc tế. Nếu NHNN cung ứng lượng vốn đủ lớn, giải pháp này còn giúp giảm áp lực lên các ngân hàng trong việc tăng lãi suất huy động VND trên thị trường trong nước để thu hút tiền gửi.

Bên cạnh đó, NHNN vừa công bố phương án mua ngoại tệ can thiệp thị trường sau khoảng 4 năm. Trong thời gian tới, khi bước vào mùa kiều hối và cao điểm xuất khẩu cuối năm, nguồn cung ngoại tệ có thể dồi dào hơn. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để NHNN mua thêm ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối, đồng thời cung ứng thêm VND cho thị trường.

Việc bổ sung nguồn VND thông qua các kênh điều hành phù hợp sẽ giúp các ngân hàng giảm áp lực huy động vốn, tạo dư địa hạ lãi suất huy động và tiến tới giảm lãi suất cho vay theo định hướng của Chính phủ và NHNN.

Chúng tôi kỳ vọng NHNN tiếp tục sử dụng linh hoạt nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ trong thời gian tới, phù hợp với diễn biến thị trường. Trong bối cảnh nguồn vốn huy động trong nước còn những hạn chế nhất định, việc tiếp cận thêm nguồn vốn quốc tế sẽ giúp các ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn, giảm áp lực huy động trong nước và tạo điều kiện hỗ trợ tăng trưởng tín dụng bền vững.

Ông Vũ Minh Trường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Ông Vũ Minh Trường

Thực tế, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ vẫn được thực hiện trên thị trường liên ngân hàng. Tại nhiều quốc gia, ngân hàng trung ương cũng sử dụng công cụ này để điều tiết thanh khoản khi cần thiết.

Điểm đáng chú ý trong lần triển khai này là NHNN thực hiện hoán đổi ngoại tệ với kỳ hạn 6 tháng, dài hơn đáng kể so với các kỳ hạn rất ngắn trước đây. Nhờ đó, các ngân hàng có thể chủ động hơn về nguồn cung VND trong thời gian dài, thay vì chỉ được hỗ trợ thanh khoản trong một vài tuần.

Điều này giúp hệ thống ngân hàng yên tâm hơn về khả năng cân đối nguồn vốn. Đặc biệt, nếu tính từ tháng 11/2026, khoản hoán đổi kỳ hạn 6 tháng sẽ đáo hạn vào tháng 5/2027. Như vậy, nguồn vốn này bao phủ được hai thời điểm quan trọng đối với thanh khoản ngân hàng 31/12/2026 - thời điểm kết thúc năm tài chính, và giai đoạn tháng 2/2027 - khi nhu cầu thanh toán, tín dụng thường tăng cao trước và trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong đợt triển khai vừa qua, NHNN cung ứng 2 tỷ USD thông qua nghiệp vụ hoán đổi với chi phí 2,25%. Đây là mức chi phí khá hợp lý, thấp hơn chi phí huy động vốn thực tế của nhiều ngân hàng trên thị trường quốc tế hiện nay. Nhờ đó, các ngân hàng có thêm điều kiện giảm chi phí vốn, tạo dư địa hạ lãi suất trên thị trường.

Đối với VPBank, chúng tôi có quy mô huy động vốn quốc tế tương đối lớn. Vì vậy, việc NHNN triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với chi phí hợp lý giúp ngân hàng giảm chi phí chuyển đổi từ ngoại tệ sang VND. Đây là điều kiện thuận lợi để VPBank tiếp tục giảm lãi suất, phù hợp với định hướng điều hành của NHNN và Chính phủ.

Chúng tôi tin tưởng NHNN sẽ tiếp tục có những giải pháp điều hành phù hợp, chủ động điều tiết thanh khoản và ổn định mặt bằng lãi suất, qua đó hỗ trợ hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng như nhu cầu vốn của nền kinh tế trong thời gian tới.