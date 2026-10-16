Thêm dự án liên quan Sơn Kim Land bị phạt vì bán căn hộ cho người nước ngoài

Dự án The Metrople Thủ Thiêm.

Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát đã vi phạm hành chính về việc không gửi hoặc chậm gửi thông báo thông tin về tên người mua, địa chỉ nhà ở đã bán, cho thuê mua, đã tặng cho đến Sở Xây dựng theo quy định.

Cụ thể, tại lô 1-13 có 62 căn hộ, lô 1-16 có 104 căn và lô 1-17 có 106 căn hộ đã bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng doanh nghiệp chậm gửi thông tin đến Sở Xây dựng. Tổng số căn hộ liên quan là 272 căn, thuộc 3 phân khu của dự án The Metropole Thủ Thiêm.

Doanh nghiệp phải nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

The Metropole Thủ Thiêm có tên pháp lý là Khu phức hợp Sóng Việt, tọa lạc tại Khu chức năng số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư, Sơn Kim Land là đơn vị phát triển.

Đây là dự án bất động sản thuộc phân khúc siêu sang, gắn với thương hiệu Sơn Kim Land trên thị trường bất động sản TP.HCM nhiều năm qua.

Dự án có tổng diện tích khoảng 7,6 ha, được quy hoạch thành 4 phân khu gồm The Galleria Residence, The Crest Residence, The Opera Residence và The OpusK Residence, với tổng quy mô khoảng 1.300 căn hộ cùng các sản phẩm thương mại và bất động sản cao cấp khác.

Dự án được khởi động năm 2018; các phân khu đã bàn giao gồm The Galleria, The Crest và The Opera, trong khi The OpusK đang trong giai đoạn hoàn thiện. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, giá bán căn hộ dự án hiện nay khoảng 265 triệu – 314 triệu đồng/m2, mức giá phổ biến trên 22 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ.

Trước đó, vào tháng 8, Sơn Kim Land từng bị UBND TP.HCM xử phạt 280 triệu đồng do không gửi thông tin đến Sở Xây dựng về việc bán 136 căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án Gateway Thảo Điền. Sơn Kim Land cho biết vi phạm liên quan nghĩa vụ báo cáo, không phải hành vi bán vượt hạn mức sở hữu của người nước ngoài.

Tuy nhiên, ngày 9/10, dự án Gateway Thảo Điền mới được Sở Xây dựng TP.HCM cập nhật vào danh sách các dự án được phép bán cho người nước ngoài trên địa bàn TP.

Mốc thời gian này đặt ra câu hỏi việc chủ đầu tư khẳng định vấn đề chỉ nằm ở thủ tục báo cáo, trong khi thông tin về điều kiện bán nhà cho người nước ngoài tại dự án Gateway Thảo Điền mới được cơ quan quản lý cập nhật sau khi đã xử phạt gần 2 tháng.