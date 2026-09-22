Thêm dự án khu đô thị sông Cổ Cò được tháo gỡ theo chính sách đặc thù của Chính phủ

Ngày 22/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng vừa ký Quyết định số 4274/QĐ-UBND cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Yến Hà My của Công ty TNHH Yến Hà My.

Theo quyết định, qua rà soát, dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7/5/2026 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội.

Khu đô thị Yến Hà My khởi động từ năm 2022. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất khoảng 4,6 ha (giữ nguyên quy mô ban đầu) để tiếp tục triển khai dự án.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Yến Hà My do Công ty TNHH Yến Hà My làm nhà đầu tư có phía Đông giáp sông Cổ Cò (phường Điện Bàn Đông), phía Bắc dự án giáp Khu đô thị phức hợp Hà My, phía Nam giáp Khu đô thị Anvie Hà My.

Dự án có các phân khu chức năng dịch vụ thương mại, hành lang xanh ven sông, không gian cây xanh, đất ở và biệt thự

UBND thành phố yêu cầu Công ty TNHH Yến Hà My hoàn thành các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra đối với dự án; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục liên quan; triển khai dự án đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, thực hiện hoàn thành các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra; hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về đất đai, môi trường và thủ tục liên quan; đồng thời chủ trì tổ chức xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

UBND phường Điện Bàn Đông có trách nhiệm phối hợp quản lý, giám sát việc triển khai dự án; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo quy định; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Các Sở: Tài chính, Xây dựng; Thuế thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền; kiểm tra, theo dõi quá trình triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Việc cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất theo Quyết định số 4274/QĐ-UBND là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan, không thay thế các thủ tục giao đất, cho thuê đất và thủ tục chuyên ngành phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Khu đô thị Phức hợp Hà My cũng vừa được UBND TP Đà Nẵng tháo gỡ các vướng mắc. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trước đó, bên cạnh Khu đô thị Yến Hà My, dự án Khu đô thị Phức hợp Hà My cũng vừa được UBND TP Đà Nẵng cho tiếp tục giao đất, cho thuê đất để tiếp tục thực hiện.

Đây là dự án vướng mắc kéo dài nhiều năm, được tháo gỡ theo cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội và Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển đô thị, dịch vụ và nhà ở trên địa bàn TP Đà Nẵng

Chủ đầu tư là Công ty CP Phức hợp Hà My, đơn vị được chuyển giao từ Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) từ năm 2020.

Việc cho phép tiếp tục triển khai dự án được căn cứ trên Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ, sau khi rà soát cho thấy dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý.