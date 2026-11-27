Ngày 12/11 vừa qua, Công ty TNHH Phú Thịnh Land đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu giá trị 540 tỷ đồng với kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 23/10/2031.

Theo báo cáo công bố ngày 20/10 của SaigonRatings, lô trái phiếu này được Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) bảo lãnh thanh toán với tổng giá trị bảo lãnh tối đa 575 tỷ đồng.

Mục đích phát hành trái phiếu của Phú Thịnh Land nhằm góp vốn đầu tư dự án Khu du lịch Đại Dương theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu - chủ đầu tư Khu du lịch Đại Dương.

Phú Thịnh Land là doanh nghiệp bất động sản thành lập năm 2016, hiện có trụ sở tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai. Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Trần Anh Quân.

Tính đến tháng 9/2025, Phú Thịnh Land có vốn điều lệ 3.370 tỷ đồng, cổ đông góp vốn gồm Công ty TNHH Dynamic Innovation (43,796%) và CTCP Bất động sản Fulland (56,204%). Được biết, hai pháp nhân này đều là những đơn vị có mối liên hệ với Tập đoàn Sunshine.

SaigonRatings cho biết, tỷ lệ đòn bẩy của Phú Thịnh Land hiện nay ở mức rất thấp. Bên cạnh đó, việc được KienlongBank bảo lãnh thanh toán trái phiếu giúp khả năng rủi ro thực hiện nghĩa vụ nợ trái phiếu được giảm thiểu đáng kể.

Phối cảnh Sunshine Bay Retreat. (Ảnh: Sunshine).

Khu du lịch Đại Dương mà Phú Thịnh Land tham gia đầu tư nằm tại khu vực Chí Linh - Cửa Lấp, phường 11, TP Vũng Tàu (nay là phường Phước Thắng, TP HCM). Dự án có diện tích khoảng 195 ha, tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng.

Trước đây, dự án có tên là Antares và được đầu tư bởi CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC). Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, lãnh đạo Hodeco đã công bố chuyển nhượng vốn doanh nghiệp dự án Đại Dương với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Sau đó, HDC đã nhận tiền thanh toán từ Công ty TNHH Sucess Real Estate - doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Sunshine. Dự án Đại Dương cũng được công bố tên gọi mới là Sunshine Bay Retreat Vung Tau.

Bên cạnh Phú Thịnh Land, một doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal cũng tham gia đầu tư vào dự án Đại Dương và đã phát hành hai lô trái phiếu tổng trị giá 4.000 tỷ đồng vào các ngày 17/7 và 7/10.

Trong đó, lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng (phát hành hồi tháng 7) có tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ việc đầu tư, kinh doanh, khai thác phân khu chức năng CT-04 thuộc lô đất CD-01 dự án Sunshine Bay Retreat, tổng giá trị tài sản đảm bảo hơn 2.599 tỷ đồng.

Crystal có vốn điều lệ 2.800 tỷ đồng, tính đến tháng 3/2026. Hai cổ đông góp vốn là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Nam Korea (55,286%) và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại S-Mart (44,714%).

Trong báo cáo phát hành vào ngày 17/7, SaigonRatings cho biết, thời gian qua Crystal đã đầu tư 1.175 tỷ đồng để sở hữu cổ phần của Đại Dương Vũng Tàu (chủ dự án Sunshine Bay Retreat), đồng thời chịu trách nhiệm phân phối độc quyền các sản phẩm tại khu chức năng CT-04 của dự án này.