Thêm động lực từ phong trào Học sinh 3 tốt

Nhận thấy phong trào Học sinh 3 tốt có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh, ngay từ khi tiếp cận với phong trào, em Trần Lê Gia Bảo, hiện là học sinh lớp 12A3, Trường THPT Trấn Biên (phường Tam Hiệp) đã tìm hiểu và đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu từ rất sớm.

Chủ động đăng ký rèn luyện

Em Gia Bảo cho biết: Em đã chủ động tìm hiểu từng tiêu chí học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt và đề ra những việc cần tập trung thực hiện để đạt được các tiêu chí. Trong đó, để đạt được tiêu chí học tập tốt, em đã chủ động xây dựng phương pháp học tập phù hợp.

Ngoài giờ học, em Trần Lê Gia Bảo (giữa), học sinh lớp 12A3, Trường THPT Trấn Biên (phường Tam Hiệp) tự học, tự nghiên cứu tạo ra các sản phẩm sáng tạo.

Cụ thể, em Gia Bảo luôn cố gắng duy trì học và làm bài tập mỗi ngày. Sau khi hoàn thành bài tập trên lớp và ở nhà, em dành thêm thời gian tìm hiểu trước nội dung bài học, làm các bài tập nâng cao để hiểu sâu hơn kiến thức. Ngoài việc hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, em còn tự tìm tòi kiến thức mới thông qua trao đổi với thầy cô, bạn bè. Việc tham gia các cuộc thi cấp trường, cấp thành phố tổ chức… cũng giúp em nâng cao kiến thức, kỹ năng.

Với tiêu chí đạo đức tốt, em Gia Bảo còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn trường phát động. Trong đó có các hoạt động như: Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về pháp luật và an toàn giao thông. Qua việc tham gia các hoạt động tập thể, em có thêm cơ hội rèn luyện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức đóng góp cho cộng đồng.

Riêng với tiêu chí thể lực tốt, ngoài giờ học môn Giáo dục thể chất ở trường, em Gia Bảo còn duy trì các hoạt động thể thao yêu thích, tham gia đá bóng cùng bạn bè, các giải đấu thể thao do nhà trường tổ chức. Việc duy trì vận động không chỉ giúp em hoàn thành tiêu chí phong trào mà còn là cơ hội để em rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng, giữ tinh thần ổn định để học tập tốt hơn.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Trần Phương Hà cho biết: Để phong trào Học sinh 3 tốt đến với học sinh, ngay từ đầu năm học 2026-2027, Thành đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các tiêu chí của phong trào trong học sinh. Bên cạnh đó, triển khai cho học sinh đăng ký từ đầu năm; hướng dẫn cụ thể để học sinh biết những việc cần làm để chủ động thực hiện và đạt được các tiêu chí của phong trào… Qua đó, số lượng học sinh đăng ký tham gia phong trào ngày càng chuyển biến tích cực, nhiều em đã chủ động, tự giác rèn luyện ngay từ đầu năm học. Điều đặc biệt, các em không chỉ chú trọng tiêu chí học tập mà còn chú trọng rèn luyện đạo đức, tham gia hoạt động phong trào, nâng cao thể lực…

Thay đổi để phù hợp với bối cảnh mới

Theo chia sẻ của Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Trần Phương Hà, xã hội hiện đại đòi hỏi học sinh không chỉ cần học tập tốt mà còn phải có năng lực thích ứng, kỹ năng, bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và khả năng làm chủ công nghệ. Do đó, Thành đoàn xác định việc triển khai phong trào Học sinh 3 tốt phải thực chất, gần học sinh hơn.

Thời gian tới, phong trào Học sinh 3 tốt sẽ không dừng lại ở việc đăng ký, xét chọn vào cuối năm học mà trở thành một quá trình rèn luyện xuyên suốt. Một trong những điểm mới mà Thành đoàn dự kiến triển khai là từng bước số hóa các khâu từ tuyên truyền, đăng ký, theo dõi quá trình rèn luyện, cập nhật thành tích đến xét chọn và tuyên dương. Qua đó giúp tổ chức Đoàn có thể nắm bắt quá trình học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động phong trào, các thành tích, sản phẩm sáng tạo và những đóng góp của từng học sinh. Từ đó, việc phát hiện những nhân tố tích cực sẽ chủ động hơn; việc xét chọn, tuyên dương cũng toàn diện hơn.

Bên cạnh đó, Thành đoàn sẽ tăng cường phối hợp với các trường THPT để tạo ra nhiều không gian cho học sinh rèn luyện. Phong trào cũng sẽ gắn với các hoạt động như: Hành trình Hạt giống đỏ, nghiên cứu học thuật, khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số, ngoại ngữ, tình nguyện, văn hóa - thể thao và các hoạt động trải nghiệm thực tiễn… Qua đó, các cấp bộ Đoàn sẽ phát hiện những học sinh có tố chất, có khát vọng, tinh thần trách nhiệm để tiếp tục bồi dưỡng, định hướng để các em trở thành những đoàn viên ưu tú, những “hạt giống đỏ” tạo nguồn giới thiệu cho Đảng.

Phong trào Học sinh 3 tốt không chỉ dành cho học sinh đã có thành tích nổi bật mà dành cho tất cả học sinh. Mỗi học sinh đều có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, xác định mục tiêu phù hợp và từng bước rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG HÀ

Là cá nhân đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt, em Hoàng Ngọc Bảo Hân, học sinh lớp 12E, Trường THPT chuyên Bình Long (phường Bình Long) cho rằng: Phong trào giúp học sinh hiểu đây không chỉ là danh hiệu mà là kết quả của quá trình rèn luyện toàn diện. Các trường ngoài việc hướng dẫn học sinh xác định mục tiêu cho từng tiêu chí, cần tạo nhiều hoạt động để học sinh có cơ hội tham gia rèn luyện, phát huy sở trường, hoàn thiện bản thân. Đồng thời phát huy vai trò “hạt nhân” của các cá nhân đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt trong việc lan tỏa phong trào, chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện. Từ đó tạo thêm động lực để các thế hệ học sinh đăng ký, phấn đấu. Có như vậy, phong trào Học sinh 3 tốt mới lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào rèn luyện dành cho số đông học sinh.