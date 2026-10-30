Thêm động lực phát triển sản phẩm OCOP

Trứng gà ác của Cơ sở chăn nuôi gà ác lấy trứng Hảo Nhân có thị trường ổn định. Ảnh: QUANG VIỆT

Cơ sở chăn nuôi gà ác lấy trứng Hảo Nhân (thôn Đông Yên, xã Duy Xuyên) thời gian qua đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực không ngừng để phát triển mô hình, mở rộng thị trường.

Ông Nguyễn Văn Hảo - chủ cơ sở chăn nuôi cho biết, từ 3.000 con gà vào năm 2018, qua các năm, đàn gà của cơ sở chăn nuôi gà ác lấy trứng Hảo Nhân đã tăng thêm số lượng và nay duy trì 10.000 con.

Trung bình mỗi ngày, đàn gà đẻ hơn 5.500 trứng, bán được 19 triệu đồng; vợ chồng ông thu lãi hơn 3 triệu đồng/ngày. Không chỉ có thu nhập ổn định, cơ sở chăn nuôi này giải quyết việc làm cho 5 lao động địa phương.

“Chúng tôi sẽ nâng hạng sản phẩm OCOP trứng gà ác từ 3 sao lên 4 sao. Gà ác Hảo Nhân đã có vị thế trên thị trường nên chúng tôi tiếp tục tăng quy mô đầu tư để sản xuất, kinh doanh lớn hơn”, ông Hảo nói.

Các sản phẩm nhang, vòng đeo tay, nước hoa, rượu trầm, trà trầm... của Cơ sở trầm hương Thế Hiển (thôn An Xá, xã Thạnh Bình) đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Ông Trần Thế Hiển, chủ cơ sở cho biết, đã liên kết với người dân các xã Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Sơn Cẩm Hà... để trồng cây dó bầu, chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất trầm hương.

Từ chỗ làm trầm hương thủ công, ông Hiển đã tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ khuyến công để đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, qua đó tăng chất lượng hàng hóa, nâng cao năng suất sản xuất các loại trầm hương.

Ông Trần Thế Hiển đặt nhiều kỳ vọng phát triển nghề sản xuất trầm hương. Ảnh: QUANG VIỆT

Hỗ trợ máy móc, thiết bị, công nghệ mới để tăng năng suất, chất lượng hàng hóa; kết nối cung cầu để khơi thông thị trường hàng hóa là những điểm cốt lõi để trợ giúp phát triển bền vững sản phẩm OCOP.

Ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Đà Nẵng (Sở Công Thương) cho biết, từ đầu năm đến nay, đã có 50 chủ thể OCOP, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn lập đề án đề xuất hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ mới để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất xanh, hiện đại, bền vững.

Đến nay, qua đợt 1, trung tâm đã có quyết định hỗ trợ cho hơn 20 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Trong đợt 2 sắp tới, đơn vị tiếp tục xem xét, có quyết định hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất còn lại.

Chúng tôi tiếp tục thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại qua các hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương trong và ngoài nước để hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu, khơi thông đầu ra cho sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của thành phố”, ông Phúc nói.