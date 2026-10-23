Thêm động lực, nâng trách nhiệm

Chính sách thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, tạo thêm động lực để nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sự quan tâm thiết thực từ thực tiễn cơ sở

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, trung tâm phục vụ hành chính công tại các xã, phường giữ vai trò quan trọng trong giải quyết thủ tục cho người dân. Khối lượng hồ sơ thuộc các lĩnh vực: đất đai, chứng thực, hộ tịch đều yêu cầu hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là những trường hợp chưa thành thạo công nghệ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 63 của HÐND tỉnh là sự động viên thiết thực đối với những người trực tiếp làm việc tại Bộ phận Một cửa. Kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán hằng năm.

Sự tận tuỵ của cán bộ cơ sở góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, gần dân.

Tại xã Ðịnh Thành, chính sách được đội ngũ cán bộ, chuyên viên đón nhận tích cực. Dù giá trị hỗ trợ không lớn so với áp lực công việc, đây vẫn là sự ghi nhận đối với những người thường xuyên tiếp xúc, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ cho người dân.

Bà Huỳnh Ngọc Bích, Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ðịnh Thành, phấn khởi: “Ðiều chúng tôi mong muốn nhất là người dân khi đến làm thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, không phải đi lại nhiều lần do thiếu thông tin. Sự quan tâm của tỉnh giúp chúng tôi cảm thấy công việc của mình làm được ghi nhận, từ đó có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày”.

Cùng với chính sách hỗ trợ, yêu cầu xây dựng hình ảnh cán bộ hành chính chuyên nghiệp, gần gũi và tận tâm cũng được đặt ra rõ hơn. Người dân đánh giá chất lượng phục vụ không chỉ qua kết quả cuối cùng mà còn từ cách tiếp nhận hồ sơ, thái độ giao tiếp và sự thuận tiện trong suốt quá trình giải quyết công việc.

Bà Nguyễn Thị Cẩm, Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ðịnh Thành, chia sẻ: “Trong quá trình làm việc, có những trường hợp người dân chưa nắm rõ thủ tục hoặc chưa biết cách thực hiện trực tuyến. Chúng tôi hướng dẫn từng bước, kiểm tra kỹ hồ sơ để hạn chế sai sót và tránh phát sinh việc bổ sung nhiều lần. Tôi nghĩ rằng, sự hài lòng của người dân bắt đầu từ những việc rất cụ thể, như được giải thích dễ hiểu, được tiếp nhận hồ sơ công khai và biết rõ khi nào có kết quả”.

Động lực mới cho cải cách hành chính

Kết quả hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ðịnh Thành cho thấy những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính. Từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 9/2026, trung tâm tiếp nhận hơn 14.830 hồ sơ, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, chứng thực và hộ tịch. Tỷ lệ giải quyết trực tuyến đạt 99,4%, giải quyết đúng hạn đạt 99,2% và thanh toán không dùng tiền mặt đạt 92%. Kết quả này góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả giải quyết thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, trung tâm được giao 5 biên chế nhưng hiện chỉ có 4 người làm việc. Trong điều kiện nhân lực còn thiếu, đội ngũ vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, bảo đảm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng quy định. Thực tế này cho thấy bên cạnh chính sách động viên, việc bố trí nhân lực phù hợp, nâng cao chuyên môn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vẫn là yêu cầu cần được quan tâm.

Người dân xã Ðịnh Thành lấy số thứ tự tại trung tâm phục vụ hành chính công xã để chờ giải quyết thủ tục.

Ông Nguyễn Ngọc Anh Hào, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ðịnh Thành, cho biết: “Khó khăn hiện nay của trung tâm là số lượng nhân sự còn thiếu so với biên chế được giao, trong khi công việc phải duy trì thường xuyên. Vì vậy, chúng tôi chú trọng phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực từng người, phối hợp xử lý hồ sơ và theo dõi sát tiến độ giải quyết. Về lâu dài, việc bổ sung, bố trí nhân lực hợp lý giúp trung tâm chủ động hơn, nhất là trong những thời điểm lượng hồ sơ tăng cao”.

Tại Xã Hồ Thị Kỷ, chính sách hỗ trợ cũng tạo tâm lý phấn khởi trong đội ngũ trực tiếp làm việc tại Bộ phận Một cửa. Ðiều quan trọng là sự quan tâm này phải được chuyển hoá thành những chuyển biến cụ thể trong công việc, từ kỷ luật hành chính, tiến độ xử lý hồ sơ đến thái độ phục vụ người dân.

Bà Nguyễn Thị Kiều, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Hồ Thị Kỷ, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định việc thực hiện chính sách hỗ trợ phải gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm. Trong quản lý, cần thường xuyên kiểm tra tiến độ xử lý hồ sơ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế và đề cao trách nhiệm của từng cá nhân. Ðồng thời, phải lắng nghe phản ánh của người dân, điều chỉnh cách tổ chức phục vụ phù hợp, không để những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục kéo dài mà không được giải quyết”.

Nghị quyết số 63 của HÐND tỉnh không chỉ hỗ trợ một phần chi phí cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa mà còn thể hiện sự quan tâm đối với lực lượng trực tiếp phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, chính sách chỉ phát huy đầy đủ ý nghĩa khi đi cùng tinh thần trách nhiệm, kỷ luật công vụ và quyết tâm cải cách hành chính.