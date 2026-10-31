Thêm động lực, nâng cao trách nhiệm công vụ

15 năm công tác ở cơ sở, chị Hoàng Thị Thương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Dụ Hạ đã quen với những chuyến đi đến từng thôn, bản để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ 1/7/2025, xã Phong Dụ Hạ hợp nhất với xã Xuân Tầm, địa bàn rộng hơn, có nơi chưa có điện lưới, sóng điện thoại chưa ổn định, việc nắm tình hình và vận động Nhân dân càng đòi hỏi cán bộ phải sâu sát, kiên trì hơn.

Hơn 1 năm qua, làm việc ngoài giờ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật đã trở thành chuyện bình thường đối với chị Thương và đồng nghiệp. Bởi vậy, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 2/10/2026 quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam ở xã, phường, đặc khu (gọi tắt là Nghị định 381), chị Thương rất phấn khởi.

“Theo tính toán, thu nhập của tôi sẽ tăng thêm khoảng 3 triệu đồng/tháng khi áp dụng Nghị định 381. Đây là nguồn động viên để tôi thêm yên tâm, trách nhiệm hơn với công việc”, chị Thương chia sẻ.

Phòng Kinh tế xã Chiềng Ken hiện có 7 người trên tổng số 8 biên chế được giao, đảm nhiệm nhiều lĩnh vực liên quan đến 5 sở, ngành. Trong guồng quay công việc, chính sách tăng phụ cấp là nguồn động viên thiết thực đối với mỗi cán bộ. Ông Triệu Quốc Chưởng - Trưởng phòng Kinh tế xã Chiềng Ken chia sẻ: “Chính phủ kịp thời quan tâm, tăng thêm mức phụ cấp là sự khích lệ, động viên anh em tiếp tục phấn đấu vượt qua những khó khăn trong công việc”.

Tại xã vùng cao Nậm Xé, nơi điều kiện đi lại và làm việc còn nhiều khó khăn, 45 cán bộ, công chức của xã cũng phấn khởi khi mức phụ cấp được điều chỉnh. Anh Ma Văn Mạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Xé chia sẻ: “Khi biết chính sách mới có hiệu lực, tôi vô cùng phấn khởi. Khoản thu nhập tăng thêm là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc”.

Phụ cấp công vụ được nâng lên cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thực thi công vụ. Khi nhiệm vụ ở cấp xã ngày càng nhiều, hiệu quả công việc không chỉ được thể hiện ở tinh thần tận tụy, mà còn ở tiến độ giải quyết hồ sơ, khả năng phối hợp và mức độ hài lòng của người dân.

Tại xã Phúc Khánh, từ 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận hơn 4.000 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp; trong đó, 3.994 hồ sơ đã được giải quyết, trả kết quả, tỷ lệ đúng hạn và trước hạn đạt trên 98,5%. Để duy trì kết quả này trong điều kiện chỉ có 7 biên chế, Trung tâm phải chủ động sắp xếp công việc, phân công rõ người phụ trách từng khâu và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận.

Ông Trần Văn Vũ - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phúc Khánh cho biết: “Chính sách tăng phụ cấp là sự động viên thiết thực, giúp cán bộ có thêm động lực, yên tâm công tác. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm đó, mỗi cán bộ càng phải ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với công việc và người dân”. Đồng quan điểm, ông Hà Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Xé cho rằng: “Địa phương chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường kiểm tra, đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ phải thực sự gần dân, hiểu dân, giải quyết công việc có trách nhiệm”.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, mỗi cán bộ, công chức chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác và khả năng ứng dụng công nghệ. Ông Lương Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Ken nhấn mạnh: “Hiện nay, việc đánh giá kết quả công việc theo KPI để phân loại công chức đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải rất cố gắng. Chế độ phụ cấp tăng lên thì mỗi người cũng phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao”.

Toàn tỉnh hiện có trên 4.600 biên chế cán bộ, công chức cấp xã. Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ này từng bước thích ứng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chính sách tăng phụ cấp là sự ghi nhận, động viên cán bộ cơ sở, đồng thời kỳ vọng tạo chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp công tác và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân.

Khi sự quan tâm về chế độ, chính sách đi cùng yêu cầu đổi mới và tinh thần trách nhiệm, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sẽ có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, thực sự vì Nhân dân phục vụ.

Nghị định 381 quy định mức phụ cấp công vụ (tại Điều 3) như sau: 1- Mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm. 2- Mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm. 3- Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã tại khoản 2 Điều này được hưởng mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng chênh lệch cho bằng mức phụ cấp công vụ 55%.