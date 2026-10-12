Thêm động lực cho nhân viên y tế thôn, bon ở Lâm Đồng

Nhân viên y tế thôn, bon tham gia hỗ trợ cán bộ y tế khám sức khỏe sàng lọc cho người dân

Bền bỉ bám bon, gần dân chăm sóc sức khỏe

Hơn 6 năm qua, chị Siu H’Mơ, nhân viên y tế bon Ka La Dạ (xã Quảng Khê), vẫn đều đặn đến từng hộ gia đình thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe cho người dân, nhất là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Theo chị H’Mơ, ở bon, nhiều sản phụ chưa có điều kiện thường xuyên đến cơ sở y tế thăm khám. Vì vậy, chị đến tận nhà tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc thai nhi, từ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đến nhận biết những dấu hiệu bất thường trong thai kỳ.

Những năm qua, chị H’Mơ còn tham gia truy vết, khoanh vùng, tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Dù chế độ phụ cấp trước đây chỉ vài trăm ngàn đồng mỗi tháng, chị vẫn gắn bó với công việc bằng sự nhiệt tình và trách nhiệm, với mong muốn giúp bà con nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe.

Chị Siu H’Mơ vui mừng khi HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết 64 về mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản

Khi biết HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 64 ngày 24/9/2026, chị H’Mơ và nhiều đồng nghiệp phấn khởi. Với họ, chính sách mới không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận đối với công sức của lực lượng y tế gần dân nhất. “Khi biết tin mức phụ cấp được nâng cao, tôi mừng lắm. Đây là động lực để nhân viên y tế thôn, bon như chúng tôi tiếp tục nâng cao chuyên môn, đồng hành cùng ngành y tế trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân”, chị H’Mơ chia sẻ.

Chính sách tiếp sức để gắn bó lâu dài

Với địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, nhân viên y tế thôn, bản giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch bệnh, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và kết nối bà con với các dịch vụ y tế.

Chị Siu H’Mơ đã có 6 năm làm nhân viên y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương

Tại xã Cư Jút, chị H’Yuin Êban, nhân viên y tế buôn Buôr, cũng phấn khởi trước chính sách mới. Theo chị, công việc này giúp chị được gần gũi, chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe với bà con trong buôn. Mức phụ cấp mới là sự động viên thiết thực, giúp chị và đồng nghiệp có thêm điều kiện học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kiến thức để làm tốt hơn công việc của mình.

Việc tỉnh Lâm Đồng ban hành chính sách tăng mức hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn, bản góp phần ổn định đời sống, giúp lực lượng này yên tâm gắn bó với địa bàn, tiếp tục phát huy vai trò trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND. Các địa phương đang khẩn trương rà soát, lập danh sách những người thuộc diện được hưởng chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và kịp thời.

Ông Lê Duy Đại, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Quảng Sơn cho biết: “Đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các trường hợp đủ điều kiện để tuyển chọn, ký hợp đồng với nhân viên y tế thôn, bon. Việc triển khai chính sách kịp thời sẽ góp phần tạo thêm động lực để đội ngũ này yên tâm gắn bó với công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngay tại cộng đồng”.