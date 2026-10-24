Thêm động lực cho cán bộ, công chức cấp xã

Niềm vui ấy gắn với chính sách mới được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 381/2026/NĐ-CP, ngày 2-10-2026, quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam ở xã, phường, đặc khu (gọi tắt là Nghị định số 381).

Cán bộ, công chức phường Minh Hưng trao đổi, xử lý công việc.

Niềm vui từ chính sách thiết thực

Chị Trịnh Thị Thùy Nhân có 9 năm công tác tại địa phương, hiện đảm nhận công việc kế toán tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Thịnh. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng đáng kể. Cán bộ, công chức phải đảm nhận thêm nhiệm vụ và thích nghi với yêu cầu công tác mới. Có những thời điểm công việc nhiều khiến cán bộ, công chức cảm thấy rất áp lực. Vì vậy, theo chị Nhân, chính sách tăng phụ cấp mang đến niềm vui cho chị và đồng nghiệp, là sự động viên trong quá trình công tác.

Cùng chung niềm vui ấy, anh Bùi Xuân Thế, công chức xã Gia Kiệm bày tỏ: Việc tăng phụ cấp công vụ là chính sách thiết thực, phù hợp với yêu cầu công việc hiện nay. Theo anh, cán bộ, công chức cấp xã phải đảm nhận nhiều nhóm nhiệm vụ khác nhau. Việc tăng phụ cấp giúp tạo thêm động lực để mỗi người nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Thanh Hoàng cho biết: Nghị định số 381 có hiệu lực từ ngày 2-10-2026 và áp dụng chế độ phụ cấp công vụ từ ngày 1-7-2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Theo Điều 3 của nghị định, phụ cấp công vụ được tính trên mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), với 2 mức. Mức 55% áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố. Mức 25% áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND. Trường hợp mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng chênh lệch cho bằng mức 55%.

Rà soát để bảo đảm đủ quyền lợi

Cũng theo ông Đặng Thanh Hoàng, tại thành phố Đồng Nai, HĐND thành phố chưa ban hành nghị quyết chi tiền lương, thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức cấp xã. Vì vậy, cán bộ, công chức thuộc phạm vi áp dụng tại các xã, phường trên địa bàn được xác định theo diện hưởng phụ cấp công vụ mức 55%. Số tiền cụ thể tùy thuộc mức lương và các khoản phụ cấp làm căn cứ tính hưởng của từng người.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các khoảng thời gian không được tính hưởng gồm: thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương; nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Ðối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác khỏi cấp xã trong thời gian này, phụ cấp công vụ được thôi hưởng từ tháng tiếp theo theo quy định tại khoản 3 Ðiều 4 nghị định. Tuy nhiên, nếu đủ điều kiện, họ vẫn được truy lĩnh phần chênh lệch phụ cấp của thời gian thực tế công tác thuộc diện được hưởng. Cơ quan nơi phát sinh chế độ có trách nhiệm rà soát và thực hiện chi trả theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết thêm: Ngày 7-10-2026, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Văn bản số 10747/UBND-KGVX chỉ đạo triển khai nghị định. Sở Nội vụ đã hướng dẫn về mức phụ cấp, thời gian áp dụng và trách nhiệm thực hiện. UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát đối tượng, xác định mức hưởng và tổ chức thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực XVII phối hợp giải quyết các nội dung liên quan đến kinh phí và thủ tục chi trả.

Đối với thời gian từ ngày 1-7-2026 đến trước ngày nghị định có hiệu lực, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 381 quy định: cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện áp dụng mức phụ cấp công vụ 55% mà đã hưởng mức thấp hơn thì được hưởng phần chênh lệch cho bằng mức 55%. Trong thời gian này, cán bộ, công chức cấp xã đã hưởng phụ cấp công vụ 25% theo quy định trước đó. Vì vậy, phần được truy lĩnh mỗi tháng thông thường bằng 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của tháng đó.

Theo ông Đặng Thanh Hoàng, việc rà soát phải căn cứ vào mức lương, phụ cấp thực tế của từng người trong từng tháng, tính đến những thay đổi về lương, chức vụ hoặc vị trí công tác trong kỳ. Các khoảng thời gian không thuộc diện hưởng phụ cấp cũng phải được loại trừ. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đối chiếu số tiền đã chi với số tiền được hưởng để xác định chính xác khoản còn phải truy lĩnh, tránh chi trùng hoặc bỏ sót.