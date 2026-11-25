Theo trang MTN (Hàn Quốc), Yooshin Engineering Corporation vừa thông báo ký hợp đồng với CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC về cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) và thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) cho 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội.

Theo công bố, hợp đồng có giá trị 47,79 triệu USD, tương đương khoảng 63,6 tỷ won, bằng 16,5% doanh thu năm 2025 của Yooshin. Thời gian thực hiện kéo dài 6 tháng, từ ngày 19/11 đến 18/5 năm sau.

Phạm vi hợp đồng gồm 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 tại Hà Nội, với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 253,5 km và 187 nhà ga. Về thanh toán, doanh nghiệp Hàn Quốc được thanh toán trước 10% giá trị hợp đồng, 90% còn lại được chi trả theo tiến độ sau khi bàn giao và phê duyệt sản phẩm.

Hợp đồng được ký trong bối cảnh 5 tuyến metro tại Hà Nội đang được thúc đẩy triển khai.

Theo thông tin từ Vingroup, vào giữa tháng 10, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC đã ký hợp đồng triển khai 5 tuyến theo hình thức chìa khóa trao tay, với tổng mức đầu tư gần 900.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Theo hợp đồng, liên danh Vinhomes - SGC đảm nhận toàn bộ các khâu từ thiết kế, cung ứng, lắp đặt, thi công đến bàn giao hoàn thiện.

Để đáp ứng tiến độ và chất lượng công trình, liên danh đã chủ động đặt hệ thống máy móc, thiết bị thi công quy mô lớn, gồm hơn 100 dây chuyền máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine), trên 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây và hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đào, mùn khoan, phục vụ thi công đồng loạt tại nhiều công trường.

Trong đó, TBM là một trong những công nghệ đào hầm tiên tiến, có khả năng vừa đào, vừa vận chuyển đất đá, vừa lắp đặt vỏ hầm với độ chính xác cao, hạn chế ảnh hưởng đến công trình phía trên.

Trước Yooshin Engineering Corporation, vào đầu tháng 10, Vinhomes cũng đã ký hợp đồng với Alstom - tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới của Pháp để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis cho 5 tuyến metro này. Mỗi đoàn tàu thế hệ mới gồm 5 toa, được thiết kế tối ưu về sức chở, hiệu quả vận hành và tiêu chuẩn an toàn.

Dự kiến, 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 của Hà Nội sẽ đi vào vận hành từ năm 2030, kết nối các đầu mối giao thông, trung tâm kinh tế và khu đô thị lớn của Thủ đô như sân bay quốc tế Nội Bài, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, Vinhomes Times City, Cổ Loa...

Cùng với đó, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải công cộng, giảm áp lực giao thông đường bộ, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế Thủ đô.