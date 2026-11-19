Ngày 18/11/2026, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES thông báo kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ đồng (khoảng gần 10triệu USD).phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện kết hợp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại tỉnh Hưng Yên.

Dự án có tổng diện tích sử dụng khoảng 30.000m² được phát triển trên cơ sở hạ tầng nhà xưởng hiện hữu. Theo kế hoạch, tổ hợp sẽ đi vào vận hành trong quý II/2027, tập trung sản xuất xe đạp điện, xe máy điện và xe ba bánh điện.

Đáng chú ý, AVES mới được thành lập ngày 9/9/2026. Như vậy, chỉ sau hơn hai tháng hoạt động, doanh nghiệp này đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy có công suất thiết kế hàng trăm nghìn phương tiện mỗi năm.

Dự án của AVES tại Hưng Yên có tổng diện tích sử dụng khoảng 30.000m². (Ảnh: AVES)

Khác với mô hình chỉ tập trung lắp ráp và phân phối sản phẩm, AVES dự kiến kết hợp sản xuất với nghiên cứu, phát triển công nghệ ngay tại nhà máy. Trung tâm R&D sẽ quy tụ hơn 50 kỹ sư, chuyên gia, tập trung vào thiết kế phương tiện, hệ thống động lực điện, bộ điều khiển, phần mềm và các tính năng kết nối thông minh.

Được biết, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc AVES là ông Nguyễn Văn Thanh, người từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Green SM và có kinh nghiệm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup. Theo ông Thanh, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển thương hiệu xe điện Việt có công nghệ riêng, đủ khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế.

Sự xuất hiện của AVES diễn ra trong bối cảnh thị trường xe máy điện Việt Nam ngày càng sôi động. Bên cạnh VinFast, các doanh nghiệp như Dat Bike cùng nhiều thương hiệu trong và ngoài nước đang gia tăng đầu tư, mở rộng danh mục sản phẩm và hệ thống phân phối để đón đầu xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Các sản phẩm dự kiến của doanh nghiệp là xe đạp, xe máy, xe ba bánh điện. (Ảnh: AVES)

Việc thêm một doanh nghiệp nội địa đầu tư sản xuất xe điện không chỉ làm gia tăng sức ép cạnh tranh mà còn mở ra cơ hội phát triển công nghiệp phụ trợ, nghiên cứu công nghệ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm.

Tuy nhiên, công suất 300.000 xe/năm hiện mới là năng lực thiết kế dự kiến, chưa phải sản lượng thực tế. Để khẳng định vị thế, AVES còn phải chứng minh chất lượng phương tiện, giá bán, khả năng cung ứng linh kiện và dịch vụ hậu mãi khi những mẫu xe đầu tiên dự kiến được thương mại hóa trong năm 2027.