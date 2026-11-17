Tại thời điểm công bố, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Hưng Yên Hà Nội sở hữu gần 56,82 triệu cổ phiếu VBB, tương đương 4,8% vốn điều lệ VietBank.

Ảnh: VietBank

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Hưng Yên Hà Nội tiền thân là CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư S.C.I, được thành lập vào tháng 3/2004, hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp có liên hệ với Tập đoàn Hoa Lâm - hệ sinh thái gắn liền với tên tuổi ông Dương Ngọc Hòa (cựu Chủ tịch VietBank) và bà Trần Thị Lâm.

Bà Mai Anh Đào (1968), người có thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Đầu tư Phát triển Đô thị Hưng Yên Hà Nội từ thời công ty chưa đổi tên, còn từng được biết tới với vai trò cổ đông lớn kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH VNS Sài Gòn. VNS Sài Gòn từng do bà Dương Mai Anh, con gái ông Dương Ngọc Hòa và bà Trần Thị Lâm, góp 30% vốn.

Bà Mai Anh Đào cũng là hoặc từng là lãnh đạo một số doanh nghiệp khác liên quan đến nhóm Hoa Lâm như Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Đông Hải, CTCP Đầu tư Phú Trí... Cả Đông Hải và Phú Trí đều xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ mà Vietbank công bố hồi 2024.

Hồi tháng 7 năm nay, VietBank đã công bố báo cáo quản trị bán niên 2026 cho biết bộ đôi doanh nhân sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm là ông Dương Ngọc Hòa và bà Trần Thị Lâm đang trực tiếp nắm khoảng hơn 2,9% vốn điều lệ VietBank.

Chủ tịch HĐQT VietBank Dương Nhất Nguyên, con trai ông Dương Ngọc Hòa và bà Trần Thị Lâm, nắm 4,8% cổ phần ngân hàng. Hai con gái của ông Hòa và bà Lâm là bà Dương Mai Anh nắm 1,34%, bà Dương Bảo Anh nắm 1,08% cổ phần VietBank. Ông Dương Nhất Khôi, con trai ông Dương Nhất Nguyên nắm 2,93%.

Trước đó, danh sách 15 cổ đông tổ chức và 10 cổ đông cá nhân nắm giữ từ 1% vốn điều lệ mà VietBank công bố hồi tháng 9/2024 cũng bao gồm nhiều cổ đông pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Hoa Lâm. Chẳng hạn như CTCP Đầu tư Xây dựng Hoa Lâm, CTCP Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm, CTCP Xây dựng Halim, Công ty TNHH Vũ Quang Dung, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Đông Hải, CTCP Đầu tư Phú Trí, Công ty TNHH Đỗ Lập, Công ty TNHH Phan Hoài Hiệp...với tỷ lệ sở hữu của mỗi cổ đông khoảng từ 3-4%...