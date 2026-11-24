Trong một báo cáo được công bố cuối tuần trước, James Egelhof - Chuyên gia kinh tế trưởng về kinh tế Mỹ tại BNP Paribas cho biết, ông dự báo Fed sẽ có ba đợt tăng lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, diễn ra liên tiếp tại các cuộc họp vào tháng 12, tháng 1 và tháng 3. Động thái này sẽ đưa lãi suất cho vay qua đêm của Fed lên phạm vi 4,5% - 4,75%, từ mức 3,75% - 4% hiện tại.

“Chúng tôi tin rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), trong ba cuộc họp sắp tới, sẽ tiếp tục rút bớt các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ”, Egelhof viết. “Chúng tôi bổ sung dự báo về đợt tăng lãi suất này vì nhận thấy nền kinh tế đang thể hiện khả năng chống chịu tốt trước lãi suất cao hơn; điều này cho thấy mức lãi suất trung lập trong ngắn hạn đang cao hơn dự kiến”, ông nói thêm.

BNP Paribas cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa hạ nhiệt đủ mức sau đợt tăng lãi suất hồi tháng 9 của Fed, do đó cần phải thắt chặt hơn nữa. Định chế tài chính này dẫn chứng các báo cáo việc làm khả quan cùng tình trạng lạm phát vẫn còn dai dẳng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt cược 95% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 và 59% khả năng tiếp tục tăng vào tháng 1. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về đợt tăng lãi suất vào tháng 3, với xác suất hiện ở mức 31%.

Tuy nhiên BNP cho rằng Fed sẽ hành động quyết liệt hơn kỳ vọng của các nhà đầu tư trong vài cuộc họp tới. Mặc dù vậy, họ không cho rằng Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng FOMC sẽ tăng lãi suất quá mức. Nói cách khác, Fed sẽ chọn một lập trường trung dung.

Theo BNP, trong khi vẫn thắt chặt chính sách để chống lạm phát, Fed sẽ chủ động tránh đẩy nền kinh tế vào suy thoái bằng cách không nâng lãi suất lên quá cao. Mức lãi suất trong khoảng 4,5% - 4,75% được xem là ngưỡng phù hợp nhất.

“Việc tăng lãi suất vượt xa mức này có thể dẫn đến một lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt quá mức, gây ra tình trạng mất việc làm và làm chậm tăng trưởng kinh tế. Cho đến nay, FOMC vẫn chưa cho thấy bất kỳ ý định nào theo đuổi một chính sách như vậy”, Egelhof viết.

Không chỉ BNP Paribas mà 3 công ty môi giới toàn cầu khác là J.P. Morgan, BofA Global Research và Deustche Bank cũng có chung nhận định như vậy.

Trong báo cáo công bố hôm 19/11, J.P. Morgan cho biết, họ dự báo Fed sẽ thực hiện các đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 1 và tháng 3 năm tới, bên cạnh đợt tăng lãi suất đã được dự báo trước đó vào tháng 12 năm nay.

“Những đợt tăng lãi suất này không nhằm mục đích gây tổn hại cho thị trường lao động, mà để duy trì uy tín trong bối cảnh Fed không có lý do thuyết phục nào để tạm dừng tăng lãi suất”, các chiến lược gia tại J.P. Morgan, dẫn đầu là Michael Feroli nhận định.

Trong khi Bank of America (BofA) Global Research cũng dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ngắn hạn trong ba cuộc họp sắp tới, đưa phạm vi lãi suất mục tiêu lên 4,5% - 4,75% vào cuối tháng 3 năm tới. Thậm chí định chế này còn dự báo lãi suất có thể tăng lên tới 5% do tình trạng lạm phát dai dẳng.

Theo chuyên gia kinh tế Aditya Bhave của BofA Global Research, kế hoạch tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong các tháng 12 và tháng 1, tháng 3 năm tới là phản ứng trước báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 cao hơn dự kiến, cùng với dự báo về chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – vốn được dự báo sẽ ở mức đáng lo ngại khi công bố vào ngày 25/11.

Tương tự Deutsche Bank cũng dự báo Fed sẽ có ba đợt tăng lãi suất liên tiếp sẽ đưa lãi suất lên mức 4,625% vào cuối quý I/2027. “Các dữ liệu lạm phát mới nhất tiếp tục cho thấy mức tăng trên diện rộng, củng cố những lo ngại của chúng tôi từ đầu năm nay về tính dai dẳng của áp lực giá cả”, các chuyên gia kinh tế của Deutche Bank nhận định.