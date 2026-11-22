Hội LHPN phường Nam Sầm Sơn kết nối các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi.

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN phường Nam Sầm Sơn đã chủ động vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân chung tay chăm sóc, hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Bằng những việc làm thiết thực, chương trình từng bước tạo được sự lan tỏa, huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đến nay, Hội LHPN phường đã kết nối được 10 tập thể, cá nhân đăng ký nhận đỡ đầu 20 trẻ em mồ côi trên địa bàn. Kết quả này không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình mà còn thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của cộng đồng đối với những trẻ em chịu nhiều thiệt thòi.

Điều đáng quý là sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở những phần quà hay khoản kinh phí trước mắt mà còn hướng đến việc đồng hành lâu dài, giúp các em có thêm điều kiện học tập, ổn định cuộc sống. Tiêu biểu như chùa Phú Chung đã nhận hỗ trợ 2 học sinh mồ côi có thành tích học tập tốt, với kinh phí 3,6 triệu đồng/năm, đồng thời cam kết đồng hành cùng các em đến khi hoàn thành chương trình đại học. Sự quan tâm ấy góp phần chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Đối với trẻ em mồ côi, bên cạnh những khó khăn về vật chất, sự thiếu vắng tình cảm và chăm sóc của người thân cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình trưởng thành. Vì vậy, chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi không chỉ hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, học tập mà còn giúp các em cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng. Những người nhận đỡ đầu trở thành chỗ dựa tinh thần, động viên các em vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập và phấn đấu trong học tập.

Để chương trình phát huy hiệu quả, Hội LHPN phường chú trọng nắm bắt hoàn cảnh của từng trẻ, kết nối các nguồn lực phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng với việc vận động nhận đỡ đầu, tổ chức hội quan tâm duy trì mối liên hệ giữa các tập thể, cá nhân hỗ trợ với gia đình, tạo điều kiện để các em được chăm lo thường xuyên. Qua đó, hoạt động hỗ trợ từng bước đi vào chiều sâu, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng trẻ em trong quá trình học tập và trưởng thành.

Không chỉ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN phường Nam Sầm Sơn còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, hội đã vận động các nguồn lực hỗ trợ mua thẻ BHYT cho học sinh thuộc hộ cận nghèo, giúp các em có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình.

Đáng chú ý, mô hình “Biến rác thải thành tiền” tiếp tục được duy trì, trở thành một trong những cách làm thiết thực để gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn. Thông qua việc thu gom, phân loại và bán phế liệu, cán bộ, hội viên phụ nữ vừa góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, vừa tạo nguồn kinh phí dành cho các hoạt động nhân đạo.

Hội LHPN phường còn phối hợp với Quỹ Tim trao học bổng cho trẻ em mồ côi thi đỗ đại học. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực bởi với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ kịp thời đã góp phần động viên các em tiếp tục con đường học vấn, có thêm cơ hội xây dựng tương lai.

Có thể thấy, các hoạt động chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Nam Sầm Sơn đang được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, gắn với nhiệm vụ và phong trào thi đua của tổ chức hội. Điểm nổi bật là việc huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong kết nối những tấm lòng nhân ái. Qua đó, không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ.

Bà Trần Thị Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Nam Sầm Sơn, cho biết: “Hội sẽ tiếp tục rà soát hoàn cảnh trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ phù hợp. Cùng với việc duy trì những mô hình đang phát huy hiệu quả, hội chú trọng kết nối các nguồn lực, quan tâm cả điều kiện học tập và đời sống tinh thần của các em. Chúng tôi mong muốn chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng, để mỗi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều cảm nhận được tình yêu thương, có thêm điểm tựa và động lực vươn lên trong cuộc sống”.