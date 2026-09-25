Thêm 'điểm tựa' giúp trẻ khó khăn vùng biên vững bước đến trường

20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các đơn vị, đoàn thể và nhà hảo tâm nhận đỡ đầu ngay những ngày bước vào năm học mới

20 em khó khăn được "bố mẹ nuôi" đỡ đầu

Hưởng ứng chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", mô hình "Bố mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương" vừa được 2 Đồn Biên phòng Nà Hỳ, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phối hợp với Hội LHPN xã Nà Hỳ khởi động ngay những ngày các em nhỏ bước vào năm học mới.

Theo đó, trong năm học 2026-2027, 20 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng giàu ý chí vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Nà Hỳ được các đơn vị nhận đỡ đầu. Mỗi em được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/quý bằng tiền mặt hoặc nhu yếu phẩm, đồ dùng, phương tiện phục vụ học tập và sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngay tại lễ triển khai mô hình, các đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm trao 20 suất quà, tổng trị giá 32,1 triệu đồng, gửi tới các em được nhận đỡ đầu.

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, trao tặng quà và biểu trưng nhận đỡ đầu, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ngay những ngày đầu năm học mới.

Niềm vui vẫn dâng đầy trong ánh mắt em Vàng Thanh Đại, sinh năm 2018, dân tộc Mông khi là một trong những học sinh được chương trình nhận đỡ đầu. Vàng Thanh Đại sinh ra trong gia đình có 4 anh em, thuộc hộ nghèo, người mẹ tần tảo làm nương rẫy nuôi 4 con nhỏ nhưng mẹ lại mất đột ngột từ năm 2024. Cuộc sống của 4 anh em Vàng Thanh Đại đã khó khăn lại càng thiếu thốn mọi bề.

Cùng hoàn cảnh khó khăn còn có em Tẩn Yến Nhi, sinh năm 2020, dân tộc Dao, ở bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ. Yến Nhi năm nay vào lớp 1, gia đình đông anh em và thuộc hộ nghèo. Hay em Giàng Minh Khôi, sinh năm 2017, dân tộc Mông, học lớp 4, ở bản Nà Hỳ, cũng mồ côi bố, gia đình em thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Còn ở bản Huổi Sang, em Giàng A Phổng, sinh năm 2017, dân tộc Mông, mồ côi cả cha mẹ, cũng được tiếp thêm một điểm tựa. Gia đình em Phổng thuộc hộ nghèo, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Nhắc đến hoàn cảnh của các em nhỏ được nhận đỡ đầu hôm nay, người những người làm cha, mẹ đỡ đầu đều nghẹn lòng, thương cảm. Ai cũng chỉ mong những đứa trẻ thiệt thòi ở vùng biên giới Nà Hỳ có điểm tựa vững vàng để các em yên tâm đến lớp, được học tập và có cơ hội vươn lên như các bạn cùng trang lứa.

Không chỉ trao quà mà còn trao cả sự đồng hành

Sự đồng hành của mô hình "Cha, mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương" ở Nà Hỳ hôm nay không dừng lại ở những phần quà. Các đơn vị, đoàn thể sẽ phối hợp với gia đình, nhà trường thường xuyên nắm tình hình học tập, rèn luyện và đời sống của từng em; tổ chức thăm hỏi, động viên và kịp thời hỗ trợ khi các em gặp khó khăn. Với những đứa trẻ đang lớn lên giữa không ít thiếu thốn nơi biên giới, sự quan tâm ấy có ý nghĩa như một điểm tựa để các em yên tâm đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước trưởng thành.

Để mô hình thực sự trở thành điểm tựa lâu dài, Đồn Biên phòng Nà Hỳ, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và Hội LHPN xã Nà Hỳ xác định việc hỗ trợ phải được thực hiện thường xuyên, thiết thực và đúng nhu cầu của từng em.

Trong đó, Hội LHPN xã Nà Hỳ sẽ là cầu nối giữa lực lượng Biên phòng, gia đình, nhà trường và các nhà hảo tâm. Phối hợp rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng em, đồng thời chỉ đạo các chi hội thường xuyên thăm hỏi, động viên, theo dõi việc học tập, rèn luyện và đời sống của các em.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Lang Thị Nương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nà Hỳ, phụ trách Hội LHPN xã Nà Hỳ, cho biết: "Hội xác định đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ về vật chất mà còn là quá trình đồng hành, sẻ chia và tạo điểm tựa tinh thần cho các em. Qua đó giúp các em vượt qua khó khăn, yên tâm đến trường và vươn lên trong cuộc sống".

Về phía nhà trường, sự phối hợp cũng được xác định là yếu tố quan trọng để nguồn hỗ trợ đến đúng nơi, đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nà Hỳ, nhà trường sẽ phối hợp với các đơn vị theo dõi, quản lý, động viên, giúp đỡ các em trong học tập, rèn luyện; đồng thời hướng dẫn phụ huynh sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ hợp lý cho việc học tập và sinh hoạt.

"Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Biên phòng trên địa bàn và Hội LHPN sẽ tạo thêm điểm tựa để các em vượt qua khó khăn, yên tâm đến trường, nỗ lực học tập và trưởng thành" - cô giáo Nguyễn Thị Thúy chia sẻ.

Mô hình "Bố mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương" sẽ gieo vào lòng các em nhỏ một niềm tin rằng trên hành trình phía trước, mình không đơn độc.

Gieo những "mầm xanh" nơi biên cương

Ở vùng biên giới Nà Hỳ, hành trình trưởng thành của một đứa trẻ đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị: một bộ sách mới, một phần quà đúng lúc, một lời hỏi thăm hay một người luôn sẵn sàng động viên khi em gặp khó khăn. Với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, chăm lo cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là hoạt động an sinh xã hội, mà còn là một phần trong công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, cho rằng mô hình "Bố mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương" là việc làm cụ thể, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đối với Nhân dân, nhất là những học sinh còn nhiều thiệt thòi. Đồng thời, mô hình cũng là một "mảnh ghép" trong hệ sinh thái dân vận "ươm mầm xanh nơi biên cương", được Đồn Biên phòng cùng Hội LHPN xã, các đơn vị kết nghĩa và nhà hảo tâm chung tay, không chỉ giúp một em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn yên tâm đến trường, mà còn gieo vào lòng các em niềm tin rằng trên hành trình phía trước, mình không đơn độc.

"Thông qua việc đồng hành, hỗ trợ các em, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ góp phần chăm lo an sinh xã hội, nâng cao dân trí mà còn củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, sự gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương" - Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm chia sẻ.

Từ những "mầm xanh" được chăm sóc bằng trách nhiệm và yêu thương, những giá trị tốt đẹp của tình quân dân tiếp tục được vun đắp mỗi ngày sẽ góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc, để nơi phên dậu Tổ quốc ngày càng có thêm những câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và đồng hành.