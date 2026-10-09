Thêm điểm tựa giúp người nghèo Xuân Lộc ổn định cuộc sống

Trong ngôi nhà mới rộng 80m², bà Nguyễn Thị Mỹ (SN 1950), cựu thanh niên xung phong ở thôn Văn Xuân, chia sẻ niềm vui khi từ nay đã có một nơi ở kiên cố, an toàn. Ngôi nhà có tổng trị giá gần 400 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa do Ủy ban MTTQ xã Xuân Lộc kêu gọi, kết nối.

Cán bộ MTTQ xã Xuân Lộc thăm hỏi, chia sẻ niềm vui về căn nhà mới cùng bà Nguyễn Thị Mỹ.

Chồng mất, các con đều đã lập gia đình, nhiều năm qua bà Mỹ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Mỗi khi mưa bão, nỗi lo về sự an toàn lại thường trực. Bởi vậy, khi được địa phương quan tâm, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới, với bà đó không chỉ là niềm vui mà còn là sự an tâm cho những năm tháng tuổi già. Bà Nguyễn Thị Mỹ chia sẻ: “Nhờ nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng từ MTTQ xã, tôi có thêm động lực để xây dựng ngôi nhà mới. Bà con trong thôn hỗ trợ ngày công, các con cũng góp sức nên căn nhà hoàn thành vào tháng 6 vừa qua. Tôi vui lắm, từ nay không còn nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. Tôi thực sự biết ơn các cấp và bà con địa phương đã chung tay giúp ước mơ bao năm trở thành hiện thực”.

Niềm vui của bà Mỹ cũng là niềm vui chung của nhiều gia đình khó khăn ở Xuân Lộc khi các nguồn lực xã hội được huy động, góp phần giúp người dân có thêm điều kiện xây dựng những mái ấm kiên cố. Từ đầu năm đến nay, xã Xuân Lộc đã sửa chữa 2 nhà, xây mới 4 nhà với tổng kinh phí hơn 320 triệu đồng. Những mái ấm được hoàn thiện không chỉ giúp người dân vơi bớt nỗi lo về chỗ ở mà còn tạo thêm nền tảng để các gia đình ổn định cuộc sống.

Để xây dựng căn nhà mới, trước đó bà Mỹ còn được sự giúp đỡ của lực lượng đoàn viên thanh niên và người dân trong việc tháo dỡ nhà cũ.

Song song với việc xây dựng nhà ở, xã Xuân Lộc còn đặc biệt quan tâm đến trao “cần câu” sinh kế, giúp các hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện tự tạo thu nhập. Tại thôn Thanh Quang, gia đình anh Đặng Công Dũng (SN 1966) và chị Nguyễn Thị Anh (SN 1973) đang duy trì hiệu quả mô hình nuôi gà từ nguồn hỗ trợ sinh kế của địa phương. Cuối năm 2025, gia đình được hỗ trợ 60 con gà giống, 8 bì cám cùng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Từ đàn gà ban đầu, vợ chồng anh chị đã chủ động chăm sóc, nay đã tái đàn lần thứ 3 với tổng số 80 con.

Chị Nguyễn Thị Anh chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo, chồng thường xuyên đau ốm, con còn ăn học nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Được MTTQ hỗ trợ con giống, thức ăn và hướng dẫn kỹ thuật, vợ chồng tôi có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi. Từ đàn gà ban đầu, chúng tôi đang tiếp tục cố gắng chăm sóc, tái đàn để duy trì mô hình, có thêm thu nhập cho gia đình”.

Cùng ở thôn Thanh Quang, chị Phan Thị Hiền (SN 1980) cũng đang duy trì đàn gà sau khi được hỗ trợ 60 con giống. Chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con đang tuổi ăn học, chị lựa chọn chăn nuôi quy mô nhỏ để tận dụng điều kiện sẵn có, từng bước tạo thêm nguồn thu cho gia đình.

Hiện tại mô hình sinh kế gà của gia đình chị Nguyễn Thị Anh phát triển tốt, đã tái đàn lần thứ 3.

Từ những mô hình cụ thể như gia đình anh Dũng, chị Hiền, cách làm của Xuân Lộc đang cho thấy hiệu quả bước đầu trong việc hỗ trợ sinh kế gắn với điều kiện thực tế của từng hộ. Thay vì chỉ hỗ trợ con giống, các gia đình còn được hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp thức ăn ban đầu và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, người dân có thêm kiến thức, giảm chi phí đầu tư ban đầu và chủ động hơn trong quá trình chăm sóc, phát triển đàn vật nuôi.

Để tạo thêm cơ hội cho các hộ khó khăn, MTTQ xã đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể vận động nguồn lực, triển khai 30 mô hình sinh kế, trao gần 2.000 con gà giống cho các hộ nghèo, cận nghèo. Từ nguồn hỗ trợ ban đầu, nhiều gia đình đã tiếp tục duy trì mô hình, từng bước hình thành thêm nguồn thu ngay tại hộ.

Từ đầu năm đến nay, Xuân Lộc đã trao 30 mô hình sinh kế gà cho các hộ khó khăn trên địa bàn.

“Thời gian tới, Xuân Lộc dự kiến tiếp tục mở rộng các hình thức hỗ trợ sinh kế, trong đó trao gần 20 con bò giống cho các hộ có nhu cầu, với giá trị khoảng 12 triệu đồng/con từ nguồn giảm nghèo của tỉnh và địa phương. Việc hỗ trợ sẽ gắn với rà soát hoàn cảnh, điều kiện chăn nuôi của từng hộ, đồng thời chú trọng hướng dẫn kỹ thuật để nguồn lực được trao đúng đối tượng và phát huy hiệu quả lâu dài”, bà Nguyễn Thị Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Lộc thông tin.

Từ những ngôi nhà đại đoàn kết đến các mô hình sinh kế, những nguồn lực được trao đúng lúc đang tiếp thêm điểm tựa để các hộ nghèo, cận nghèo ở Xuân Lộc ổn định cuộc sống. Sự đồng hành của cộng đồng cùng nỗ lực của mỗi gia đình sẽ tiếp thêm động lực để người dân từng bước vươn lên.