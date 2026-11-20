Ở thôn Đại Thắng, xã Đức Thịnh, anh Trần Văn Hà (SN 1989) là một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ mất sớm, bố bị tai biến, mất khả năng đi lại, phải ngồi một chỗ. Bản thân anh Hà cũng mắc nhiều bệnh, sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Gánh nặng chăm sóc bố cùng những lo toan thường nhật khiến cuộc sống gia đình luôn chật vật.

Đàn gà sinh kế được hỗ trợ đã góp phần giúp gia đình anh Hà thoát nghèo.

Dù vậy, không cam chịu hoàn cảnh, anh Hà vẫn nỗ lực tìm hướng phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình. Tận dụng diện tích đất vườn khá rộng, anh xây dựng một trang trại nhỏ để chăn nuôi gà. Nhận thấy mô hình phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng lao động của gia đình, cuối năm 2025, chính quyền địa phương đã rà soát, xét hỗ trợ anh 100 con gà giống và 1 con bê sinh sản từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nguồn hỗ trợ kịp thời đã giúp anh Hà có thêm điều kiện mở rộng sản xuất. Từ đàn gà giống ban đầu, anh từng bước chăm sóc, nhân đàn và duy trì chăn nuôi. Đến nay, đàn gà đã quay vòng được 3 lứa, tiếp tục sinh trưởng, phát triển tốt. Con bê sinh sản cũng ngày càng lớn, hứa hẹn mang lại thêm nguồn thu trong thời gian tới.

Cán bộ xã và thôn gặp gỡ, động viên anh Hà chăm sóc con bò sinh kế.

Anh Hà chia sẻ: “Trước đây, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bản thân sức khỏe yếu nên tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu để có thêm thu nhập. Được xã quan tâm hỗ trợ con giống, tôi có điều kiện tận dụng đất vườn để chăn nuôi. Tôi rất phấn khởi và sẽ cố gắng chăm sóc đàn vật nuôi thật tốt để có thêm thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống”.

Cũng được hỗ trợ sinh kế, gia đình ông Hoàng Thanh Định và bà Nguyễn Thị Lý (thôn Đức Dũng) có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống. Cả hai ông bà đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, không có tư liệu sản xuất, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cuộc sống chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của người thân và các chính sách an sinh xã hội.

Qua rà soát, nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu thực tế, chính quyền xã cùng thôn đã xem xét hỗ trợ gia đình một con bê sinh sản trị giá 12 triệu đồng. Đối với hai ông bà, đây không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là điểm tựa để từng bước cải thiện điều kiện sống.

Nhờ nguồn hỗ trợ sinh kế, gia đình ông Định (áo xanh) có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống.

Ông Hoàng Thanh Định xúc động chia sẻ: “Được Đảng, Nhà nước quan tâm, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và bà con trong thôn tạo điều kiện hỗ trợ con bê, vợ chồng tôi rất mừng. Đây là tài sản có giá trị đối với gia đình, cũng là nguồn động viên để chúng tôi có thêm điều kiện ổn định cuộc sống”.

Theo ông Hoa Thanh Hải - Trưởng thôn Đức Dũng, để chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả, điều quan trọng là phải nắm chắc hoàn cảnh, hiểu rõ nhu cầu và khả năng của từng hộ để lựa chọn hình thức giúp đỡ phù hợp. Cùng với trao con giống, thôn thường xuyên phối hợp với các đoàn thể theo dõi, động viên, hướng dẫn các hộ trong quá trình chăn nuôi, tránh tình trạng hỗ trợ xong rồi để người dân tự xoay xở.

Xã Đức Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Thanh Bình Thịnh, Lâm Trung Thủy và An Dũng. Sau sáp nhập, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội giữa các khu vực còn có sự khác biệt; đời sống một bộ phận người dân vẫn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đây là thách thức không nhỏ đối với địa phương trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Các loại con giống được địa phương lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng trước khi trao cho người dân.

Từ thực tế đó, Đức Thịnh xác định giảm nghèo không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm hay giải quyết những khó khăn trước mắt mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân có tư liệu, phương tiện sản xuất, từng bước hình thành nguồn thu nhập ổn định. Bởi nếu thiếu sinh kế lâu dài, người nghèo vẫn có nguy cơ tái nghèo khi gặp biến cố trong cuộc sống.

Để thực hiện mục tiêu này, xã phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ xã, đồng thời huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn và cộng đồng dân cư. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, địa phương từng bước huy động, tập trung nguồn lực chăm lo cho người nghèo.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Đức Thịnh là chú trọng rà soát đúng đối tượng, xác định đúng nhu cầu và lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện từng gia đình. Trước khi hỗ trợ, địa phương phối hợp với các thôn khảo sát hoàn cảnh, diện tích đất đai, khả năng lao động, kinh nghiệm sản xuất và nguyện vọng của người dân. Trên cơ sở đó, các mô hình được lựa chọn bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với khả năng duy trì và phát triển của từng hộ.

Địa phương chú trọng rà soát hoàn cảnh, xác định nhu cầu để lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với từng hộ gia đình.

Cùng với trao con giống, xã còn quan tâm hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình chăn nuôi và kịp thời nắm bắt những khó khăn phát sinh để hỗ trợ. Cách làm này không chỉ giúp người dân sử dụng hiệu quả nguồn lực được trao mà còn từng bước thay đổi tư duy, chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Đức Thịnh đã huy động được trên 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động chăm lo cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, địa phương đã triển khai 30 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, gồm 15 mô hình bò và 15 mô hình gà. Qua theo dõi, các mô hình hiện đều phát triển tốt; một số hộ đã vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn sinh kế được hỗ trợ.

Sau khi trao con giống, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và thôn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân chăm sóc, phát triển đàn vật nuôi.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đức Thịnh cho biết: “Chúng tôi xác định hỗ trợ sinh kế phải gắn với hiệu quả thực tế và khả năng vươn lên của từng hộ gia đình. Vì vậy, sau khi trao con giống, MTTQ xã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và thôn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ trong quá trình chăm sóc, chăn nuôi.

Đối với những khó khăn phát sinh, địa phương kịp thời phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ, giúp các hộ duy trì và phát triển đàn vật nuôi. Mục tiêu không chỉ là trao một con giống hay một mô hình mà quan trọng hơn là giúp người dân biết cách làm ăn, có thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững”.