Thêm điểm tựa cho trẻ em từ cơ sở

Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em Phú Hậu hỗ trợ học tập cho 5 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hội BVQTE TP. Huế

Thêm điểm tựa cho trẻ em

Sau khi ra mắt vào giữa tháng 9, Chi hội BVQTE Phú Hậu (thuộc phường Phú Xuân) nhanh chóng triển khai những hoạt động đầu tiên. Nắm bắt hoàn cảnh của nhiều trẻ em còn khó khăn trên địa bàn, chi hội đã kết nối các mạnh thường quân, vận động kinh phí hỗ trợ học tập cho 5 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc hộ nghèo, với mức 2,4 triệu đồng mỗi em/năm.

Bà Lê Thị Ngọc Lan, Chi hội trưởng Chi hội BVQTE Phú Hậu cho biết, chi hội xác định việc nắm bắt tình hình trẻ em, kết nối hội viên và vận động các nguồn lực hỗ trợ là những nhiệm vụ ưu tiên ngay sau khi thành lập. “Muốn hỗ trợ trẻ em thiết thực, trước hết phải hiểu các em đang cần gì, gia đình gặp khó khăn ra sao. Chi hội sẽ cố gắng kết nối các nguồn lực sẵn có tại địa phương để hỗ trợ đúng hoàn cảnh và kịp thời”, bà Lan chia sẻ.

Cũng trong tháng 9 vừa qua, Hội BVQTE TP. Huế tiếp tục ra mắt Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em Vĩnh Ninh (thuộc phường Thuận Hóa), kết hợp tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên các nội dung về quyền trẻ em, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; đồng thời hướng dẫn nhận diện, phòng ngừa nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại hoặc bỏ rơi.

Theo anh Nguyễn Đình Chiến, chuyên viên Hội BVQTE TP. Huế, các chi hội ở cơ sở được kỳ vọng sẽ là cầu nối đưa kiến thức pháp luật và hoạt động hỗ trợ đến gần hơn với người dân, giúp công tác bảo vệ trẻ em gắn với nhu cầu thực tế, thay vì chỉ dừng ở những hoạt động tuyên truyền chung.

“Việc bảo vệ trẻ em không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất, mà còn phải trang bị cho các em kiến thức để tự bảo vệ mình. Người lớn cũng cần hiểu rõ hơn về quyền trẻ em, trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và những dấu hiệu có thể cảnh báo nguy cơ bạo lực, xâm hại. Các chi hội tại cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kết nối các lực lượng tham gia bảo vệ trẻ em”, anh Chiến nói.

Kết nối nguồn lực bảo vệ trẻ em

Mạng lưới Chi hội BVQTE hiện có tại Kim Long, Vĩnh Ninh, Phú Hậu, A Lưới 2 và Trung tâm Thanh thiếu nhi, Chi hội Luật sư. Hội BVQTE TP. Huế dự kiến thành lập thêm tại Chi hội Nhà báo. Mỗi chi hội có đặc điểm, điều kiện hoạt động và thế mạnh riêng, có thể huy động các nhóm hội viên tham gia chăm sóc, bảo vệ và thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em.

Việc mở rộng mạng lưới không chỉ nhằm tăng số lượng tổ chức, mà còn tạo điều kiện kết nối những người có chuyên môn, kinh nghiệm và điều kiện hỗ trợ. Nếu các chi hội tại địa bàn dân cư có lợi thế trong nắm bắt hoàn cảnh của trẻ em, thì những chi hội theo lĩnh vực chuyên môn có thể góp sức bằng kiến thức pháp luật, truyền thông, giáo dục và vận động xã hội.

“Việc thành lập các chi hội mới là bước khởi đầu. Mỗi chi hội cũng sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy vai trò của hội viên và duy trì những hoạt động thiết thực, lâu dài. Hội BVQTE TP. Huế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các chi hội từng bước phát huy hiệu quả, có thêm những hoạt động thực chất, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương”, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế cho biết.