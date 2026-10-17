Thêm điểm tựa cho những gia đình khó khăn

Ngôi nhà của gia đình anh Châm Công Việt (ngoài cùng bên phải), xóm Đin Đeng, xã Yên Trạch được khởi công tháng 9-2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2026.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Châm Công Việt, ở xóm Đin Đeng, xã Yên Trạch. Cạnh ngôi nhà sàn cũ đã xuống cấp của gia đình, một tốp thợ đang khẩn trương thi công ngôi nhà mới cho hai anh em.

Mới tốt nghiệp đại học, công việc chưa ổn định, anh Việt còn phải chăm lo cho em trai đang học lớp 9. Với hoàn cảnh ấy, xây dựng được ngôi nhà mới là mong mỏi từ lâu của hai anh em. Đợt này, gia đình anh được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở. Ngoài khoản hỗ trợ, anh Việt dự kiến vay mượn người thân khoảng 120 triệu đồng để đối ứng. Anh Việt chia sẻ: Có nhà mới, hai anh em sẽ yên tâm lao động, học tập, từng bước ổn định cuộc sống.

Cùng được hỗ trợ xây dựng nhà mới đợt này là gia đình bà Nguyễn Thị Vui, ở xóm Gia Trống. Là hộ nghèo, gia đình bà có ba nhân khẩu. Sau khi vợ chồng chia tay, bà phải đi làm xa để nuôi hai con gái đang học lớp 11 và lớp 9. Gánh nặng mưu sinh, chăm lo cho các con khiến bà khó có điều kiện tích lũy để xây dựng nhà ở.

Theo ông Ma Văn Dương, Trưởng xóm Đin Đeng, xã Yên Trạch, việc rà soát các hộ khó khăn về nhà ở được thực hiện theo hướng dẫn của UBND xã, ưu tiên người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Khi các gia đình xây nhà, xóm vận động bà con hỗ trợ ngày công đào móng, vệ sinh khu vực xây dựng và giúp đỡ những phần việc phù hợp.

Lãnh đạo xã Yên Trạch tặng quà gia đình bà Triệu Thị Xuân, xóm Đồng Danh, hộ được hỗ trợ xây dựng nhà do ảnh hưởng của thiên tai.

Năm 2026, xã Yên Trạch có 7 hộ thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 5 hộ đủ điều kiện đã khởi công xây dựng vào cuối tháng 9-2026; 2 hộ còn lại chưa đủ điều kiện, dự kiến được xem xét hỗ trợ trong giai đoạn 2027-2030 khi đáp ứng yêu cầu. Tổng kinh phí hỗ trợ 5 hộ trong đợt này là 360 triệu đồng. Cụ thể, 4 hộ xây nhà mới được hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ, một hộ sửa chữa nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng.

Bà Lê Thị Thúy Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trạch, cho biết: Ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, địa phương đã khẩn trương rà soát, lập danh sách các hộ đủ điều kiện, công khai theo quy định và phân công cán bộ theo dõi từng công trình. Tiến độ xây dựng được cập nhật hằng tuần nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Theo bà Nguyên, khó khăn hiện nay là phần lớn các hộ thuộc diện hỗ trợ có điều kiện kinh tế hạn hẹp, khả năng đối ứng thấp. Trong khi đó, giá vật liệu xây dựng còn cao, nhân công chưa ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Để hỗ trợ các gia đình, xã vận động các nhà hảo tâm, người dân và các đoàn thể đóng góp kinh phí, vật liệu, ngày công. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, chất lượng công trình đáp ứng yêu cầu.

Xã Yên Trạch đặt mục tiêu hoàn thành các công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 12-2026, sớm hơn một tháng so với kế hoạch của tỉnh. Địa phương đang tiếp tục đôn đốc tiến độ, kiểm tra chất lượng công trình và vận động thêm nguồn lực để các gia đình sớm ổn định chỗ ở. Với những hộ còn khó khăn, một ngôi nhà vững chắc giúp người dân an tâm sinh sống, chăm lo cho con cái, tạo điều kiện cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.