Thêm điểm tựa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Những suất học bổng được trao, tiếp thêm động lực để học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Với mong muốn lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái – Lá lành đùm lá rách”, Trường THPT Nguyễn Trãi vừa tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn” năm học 2026-2027.

Chương trình hướng đến những học sinh đang gặp khó khăn trong cuộc sống, qua đó kịp thời chia sẻ, động viên và hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập. Những phần quà, suất học bổng được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên để học sinh thêm vững tin, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh.

Những phần quà đầu năm học được trao đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Nguyễn Trãi.

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Tất Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, trân trọng cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm dành cho học sinh.

Theo lãnh đạo nhà trường, mỗi sự hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, đều có ý nghĩa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc giúp các em có thêm điều kiện học tập, sự quan tâm của cộng đồng còn góp phần tạo động lực để học sinh tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Nhà trường mong muốn chương trình tiếp tục được lan tỏa, để thêm nhiều học sinh được hỗ trợ trên hành trình đến trường, qua đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân ái, nơi học sinh được quan tâm và có cơ hội phát triển.

Sự đồng hành của nhà trường và cộng đồng giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện học tập.

Hoạt động của Trường THPT Nguyễn Trãi diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ sở giáo dục cũng dành sự quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay từ những ngày đầu năm học. Tại một số trường, những phần quà được trao trong dịp khai giảng trở thành lời động viên đầu tiên gửi đến học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Sẻ chia từ những ngày đầu năm học

Trong dịp khai giảng năm học 2026-2027, Trường THPT Đào Duy Từ, Trường THPT Lê Quý Đôn và Trường THPT Phan Đình Phùng đều có những phần quà gửi tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà được trao trong dịp khai giảng, góp phần động viên học sinh khó khăn tại Trường THPT Đào Duy Từ tiếp tục đến trường.

Những món quà được trao vào thời điểm bắt đầu năm học mang ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh có thêm điều kiện chuẩn bị cho việc học, đồng thời tạo tâm thế yên tâm, tự tin khi trở lại trường.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, thầy Nguyễn Phú Hữu, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, cho rằng: "Những phần quà và suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực mà còn tiếp thêm động lực, niềm tin để các em vượt qua khó khăn, vững bước trên hành trình chinh phục tri thức và nuôi dưỡng ước mơ".

Học sinh có hoàn cảnh vượt khó Trường THPT Lê Quý Đôn nhận quà động viên nhân dịp năm học mới.

Từ những phần quà đầu năm học, câu chuyện chăm lo học sinh khó khăn không dừng lại ở sự hỗ trợ về vật chất. Điều quan trọng hơn là nhà trường chủ động nắm bắt hoàn cảnh của học sinh, kịp thời nhận diện những trường hợp cần được hỗ trợ và kết nối các nguồn lực phù hợp.

Trong thực tế, cùng một lớp học có thể có những học sinh với điều kiện gia đình rất khác nhau. Có em được gia đình chuẩn bị đầy đủ cho năm học mới, nhưng cũng có em phải đối mặt với những thiếu thốn về kinh tế hoặc biến cố gia đình. Với những trường hợp này, một phần quà đầu năm học có thể giúp giảm bớt một phần áp lực, để các em tiếp tục đến trường.

Trường THPT Phan Đình Phùng trao quà, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày đầu năm học.

Sự đồng hành cũng không chỉ đến từ nhà trường. Các tổ chức, doanh nghiệp, cựu học sinh và nhà hảo tâm là những nguồn lực quan trọng góp phần mở rộng khả năng hỗ trợ học sinh. Khi sự chung tay được kết nối đúng lúc, đúng đối tượng, những khó khăn trước mắt của học sinh có thể được chia sẻ phần nào.

Một suất học bổng có thể giúp học sinh trang trải một phần chi phí học tập; một phần quà có thể giúp gia đình giảm bớt gánh nặng đầu năm học. Nhưng phía sau những giá trị vật chất ấy còn là niềm tin mà thầy cô, nhà trường và cộng đồng gửi đến các em.