Thêm điểm tựa chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó khăn ở Nghệ An

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trạm Y tế xã Anh Sơn. Ảnh: T.C.

Ngày 15/10, tại xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, công trình thuộc Dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm y tế 8 xã miền Tây Nghệ An do Bộ Công an huy động nguồn lực đầu tư đã khánh thành và đưa vào sử dụng.

Công trình có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, diện tích gần 900 m², gồm 2 tầng với 20 phòng chức năng và chuyên môn. Cơ sở mới phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho khoảng 29.400 người dân thuộc 4 địa bàn trước đây, gồm thị trấn Anh Sơn, các xã Thạch Sơn, Phúc Sơn và Đức Sơn.

Đại tá Nguyễn Huy Khích - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV.

Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương, nhất là những người sống ở khu vực còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, nhấn mạnh đầu tư cơ sở vật chất cho y tế cơ sở có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt tại những địa bàn người dân còn gặp trở ngại trong đi lại và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo TS Chung, miền Tây Nghệ An có địa hình phức tạp, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, biên giới; điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Vì vậy, hệ thống y tế cơ sở cần tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh và phòng bệnh tại địa phương.

Bên cạnh những khó khăn về địa hình và điều kiện kinh tế - xã hội, các đợt bão lũ nghiêm trọng trong năm 2025 cũng làm hư hại nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở y tế. Trong bối cảnh đó, việc đưa công trình mới vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện phục vụ người dân và củng cố mạng lưới y tế tại địa phương.

TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả công trình. Ảnh: PV.

Đây không phải lần đầu Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ ngành Y tế địa phương. Trước đó, các đơn vị đã quan tâm, kêu gọi nguồn lực đầu tư xây dựng Tòa nhà khám, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế Tương Dương và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An. Tổng kinh phí hỗ trợ các công trình đã vượt 150 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Để công trình phát huy hiệu quả sau đầu tư, TS Lê Thị Hoài Chung đề nghị các đơn vị khẩn trương tiếp nhận, tổ chức vận hành và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất; chủ động triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh, quản lý sức khỏe người dân và khám, chữa bệnh theo chức năng, nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ y tế tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững y đức, tận tình, trách nhiệm và gần gũi với nhân dân, xây dựng cơ sở y tế trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất Trạm Y tế xã Anh Sơn. Ảnh: PV.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong quản lý, vận hành công trình; tạo điều kiện để cán bộ y tế yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với địa bàn. Công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động chăm sóc sức khỏe và sử dụng hiệu quả các dịch vụ y tế tuyến cơ sở cũng cần được chú trọng.

Công trình Trạm y tế xã Anh Sơn không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế địa phương mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ. Đây là những yếu tố quyết định để người dân thực sự được hưởng lợi từ nguồn lực đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở.