Toàn tỉnh hiện có hơn 212.000 hội viên NCT, đây là nhóm đối tượng có những thay đổi về sức khỏe theo quá trình lão hóa, dễ phát sinh các vấn đề về bệnh lý, suy giảm thể chất và cần được quan tâm, hỗ trợ phù hợp. Vì vậy, bên cạnh sự chăm sóc của gia đình, việc phát triển các mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ trách nhiệm xã hội và bảo đảm NCT được chăm sóc tốt hơn. Nhằm xây dựng mạng lưới y tế chăm sóc NCT rộng khắp, 5 điểm chăm sóc sức khỏe NCT ban ngày trên địa bàn tỉnh đã được thành lập. Đây là bước đi nhằm đưa hoạt động chăm sóc NCT đến gần hơn với cộng đồng, từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Xã Triệu Phong là một trong 5 địa phương được lựa chọn triển khai điểm chăm sóc sức khỏe NCT ban ngày. Điểm chăm sóc được tổ chức theo hình thức: NCT đến tham gia các hoạt động vào buổi sáng và trở về nhà vào buổi chiều. Với khoảng 4.150 NCT, việc xây dựng một không gian sinh hoạt kết hợp chăm sóc sức khỏe dành riêng cho NCT có ý nghĩa thiết thực, vừa giúp NCT được theo dõi sức khỏe, hướng dẫn rèn luyện thể chất, vừa chia sẻ, gắn kết với nhau, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong thời gian sinh hoạt tại đây, NCT được thăm khám, đo huyết áp, nhịp tim, ghi nhận cân nặng, theo dõi thời lượng, chất lượng giấc ngủ, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ...

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế, nhất là trong xu hướng già hóa dân số - Ảnh: Đ.N

Bà Nguyễn Thị Lý, ở thôn Ngũ Hiệp, tham gia sinh hoạt tại điểm chăm sóc sức khỏe xã Triệu Phong phấn khởi chia sẻ: “Đến đây, chúng tôi không chỉ được các nhân viên y tế quan tâm, theo dõi sức khỏe, hướng dẫn tập luyện mà còn có dịp gặp gỡ, trò chuyện với những người cùng độ tuổi. Có một địa điểm để sinh hoạt, giao lưu như thế này giúp chúng tôi cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh và không còn buồn chán”.

“Việc đưa điểm chăm sóc NCT ban ngày vào hoạt động là giải pháp thiết thực nhằm thực hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT tại cộng đồng. Địa phương mong muốn nơi đây sẽ trở thành mái nhà thứ hai, để NCT được chăm sóc sức khỏe, giao lưu, gặp gỡ và tham gia các hoạt động phù hợp, góp phần giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích”, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Phong Đào Thị Minh Hồng cho biết.

“Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành với các địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc nhân rộng mô hình; chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn chuyên môn trong quy trình chăm sóc NCT; tham mưu các cơ chế, chính sách liên quan nhằm bảo đảm mô hình được duy trì và phát huy hiệu quả”, Phó Giám đốc Sở Y tế Hồ Tân Cảnh nhấn mạnh.

Không chỉ tại xã Triệu Phong, các điểm chăm sóc sức khỏe NCT ban ngày còn được triển khai tại các phường Đồng Hới, Ba Đồn, Quảng Trị và Đông Hà. Mỗi điểm được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của NCT tại cơ sở, hướng đến mục tiêu đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Việc đưa các điểm chăm sóc NCT ban ngày vào hoạt động đã tạo thêm địa chỉ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tinh thần cho NCT tại địa phương. Đây không chỉ là nơi để NCT được quan tâm, chăm sóc mà còn tạo điều kiện, không gian gặp gỡ, giao lưu bạn bè, tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe và nhu cầu, duy trì tinh thần vui vẻ, gắn kết trong cộng đồng, giảm áp lực chăm sóc cho gia đình có NCT cũng như hạn chế tình trạng cô đơn của NCT.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị hướng đến thành lập và duy trì hoạt động 18 điểm chăm sóc NCT ban ngày. Để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi các địa phương cần chủ động bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp, đồng thời đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động NCT và gia đình tham gia.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hồ Tân Cảnh: “Điểm chăm sóc NCT ban ngày là mô hình an sinh xã hội gắn với y tế cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là hướng đi thiết thực nhằm đa dạng hóa loại hình chăm sóc dựa vào cộng đồng; không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng cho NCT, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, mà còn kết nối hiệu quả các dịch vụ y tế với hoạt động xã hội tại cơ sở”.