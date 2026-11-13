Thêm điểm tựa, bớt nỗi lo cho người cao tuổi

Nếu được thông qua, gần 196.000 người sẽ được thụ hưởng, với kinh phí ngân sách khoảng 267,6 tỷ đồng mỗi năm. Đây là mong đợi của không ít người khi bước vào tuổi 60, sức khỏe giảm dần, thu nhập bấp bênh nhưng vẫn phải tự xoay xở chi phí chăm sóc sức khỏe.

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Thực tế chính sách hỗ trợ BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi theo Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND đã phát huy hiệu quả. Đến ngày 31-10-2026, TPHCM có hơn 365.000 người đã được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 499,3 tỷ đồng/năm; trong 10 tháng năm 2026, đã phát sinh 2,08 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT với tổng chi phí do Quỹ BHYT thanh toán hơn 1.868 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy chính sách hỗ trợ mang lại lợi ích thiết thực, giảm gánh nặng cho người cao tuổi.

Theo Luật Người cao tuổi, công dân từ đủ 60 tuổi được xác định là người cao tuổi. Hiện nay, không ít người ở độ tuổi này đã nghỉ việc, không có lương hưu hoặc nguồn thu nhập ổn định. Với họ, số tiền hơn 1,36 triệu đồng để tham gia BHYT mỗi năm là không nhỏ. Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi lại rất thường xuyên. Cụ thể, trong 10 tháng năm 2026, nhóm tuổi 60-64 đã có khoảng 1,3 triệu lượt khám chữa bệnh bằng BHYT, với số tiền quỹ bảo hiểm chi trả hơn 1.221 tỷ đồng.

Vì vậy, mở rộng hỗ trợ BHYT với người từ 60 đến dưới 65 tuổi sẽ tạo điều kiện để người cao tuổi duy trì BHYT liên tục, chủ động khám chữa bệnh, phát hiện và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng chi phí y tế. Đây cũng là bước tiếp nối chính sách nhân văn hỗ trợ người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi đã được TPHCM triển khai hiệu quả thời gian qua.