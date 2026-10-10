Thêm điểm hẹn nghệ thuật đón xem pháo hoa ở Hồ Gươm vào tối 10-10

Các nghệ sĩ trong show Tán Đa 2. Ảnh: BTC

Dưới sự chỉ đạo của Báo Nhân Dân, do thương hiệu cộng đồng Nhà Văn Hoá thực hiện, Tán Đa Show #02 diễn ra vào 19h ngày 10-10, tại khuôn viên Báo Nhân Dân, phía nhìn ra hồ Hoàn Kiếm, số 71 Hàng Trống, Hà Nội. Lấy cảm hứng từ Hà Nội tháng Mười, chương trình mở ra không gian âm nhạc gắn kết những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về thành phố, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).

Giữa thành phố mang trong mình nhiều lớp ký ức và những giá trị văn hóa lâu đời, Tán Đa Show #02 sử dụng âm nhạc như chất liệu để kể những câu chuyện về Hà Nội bằng góc nhìn mới mẻ. Những thanh âm đương đại hòa cùng nhịp sống hôm nay, góp phần khắc họa hình ảnh Thủ đô trẻ trung, giàu sức sống qua cảm nhận và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của ba nghệ sĩ Lynk Lee, Pink Frog và The Magma, đại diện cho những cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau. Sự hội tụ này hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đa dạng cho khán giả, từ các giai điệu giàu cảm xúc đến những màn trình diễn sôi động, giàu năng lượng.

Thông qua sự kết hợp giữa các nghệ sĩ, Tán Đa mong muốn tạo dựng không gian thưởng thức âm nhạc gần gũi, nơi mỗi người làm nghệ thuật có thể kể câu chuyện của mình bằng những giai điệu mang dấu ấn riêng. Qua đó, khán giả có cơ hội đến gần hơn với nghệ sĩ, cùng thưởng thức, sẻ chia và tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc.

Đáng chú ý, diễn ra trong tối 10-10, Tán Đa Show #02 còn gợi mở một lựa chọn trải nghiệm văn hóa – nghệ thuật cho công chúng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ không gian âm nhạc tại 71 Hàng Trống, khán giả có thể kết hợp thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật với trải nghiệm không khí lễ hội bên hồ Hoàn Kiếm, đón xem màn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và cảnh sắc hồ Gươm trong đêm tháng Mười hứa hẹn mang đến trải nghiệm đáng nhớ, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, giải trí giữa lòng Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình biểu diễn âm nhạc, Tán Đa hướng tới xây dựng điểm hẹn văn hóa – nghệ thuật cộng đồng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa các giá trị văn hóa, tinh thần sáng tạo và đời sống đương đại.

Theo định hướng phát triển dài hạn, mỗi số Tán Đa sẽ mang một chủ đề và màu sắc riêng, được làm mới thông qua sự góp mặt của các nghệ sĩ, những ý tưởng sáng tạo và hình thức trải nghiệm đa dạng. Qua đó, chương trình hướng đến việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tạo cơ hội để khán giả tiếp cận những sắc thái âm nhạc khác nhau trong một không gian thân thiện, giàu tính kết nối.

Trở lại đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Tán Đa Show #02 góp thêm một điểm hẹn văn hóa giữa lòng Hà Nội, nơi âm nhạc đương đại gặp gỡ những giá trị truyền thống, kết nối cảm xúc của người dân và du khách với thành phố. Chương trình cũng mở ra gợi ý để công chúng tận hưởng một buổi tối tháng Mười với âm nhạc, nghệ thuật và không khí lễ hội bên hồ Gươm.