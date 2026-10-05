Thêm điểm hẹn nghệ thuật cho thiếu nhi Đà Nẵng

Khán giả nhí chăm chú theo dõi các nhân vật trên sân khấu trong vở Đêm trăng Đà Thành. Ảnh: HỮU TRUNG

Khi trẻ bước vào thế giới sân khấu

Ánh đèn trong khán phòng Nhà văn hóa An Hải (phường An Hải) vừa tắt, báo hiệu giờ mở màn, phía dưới hàng ghế khán giả lập tức rộ lên những tiếng reo vui thích thú.

Khi các nhân vật của Đêm trăng Đà Thành xuất hiện, những khán giả nhí nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện, lúc lặng im dõi theo, lúc hào hứng tương tác, tung hứng cùng diễn viên.

Sự duyên dáng của đạo diễn, diễn viên Nghinh Lộc cùng nét mộc mạc, tự nhiên của dàn diễn viên trẻ cuốn hút gần 300 em nhỏ đến từ Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng), Làng trẻ em SOS Đà Nẵng, Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng), Hope School… vào câu chuyện đầy sắc màu trên sân khấu.

Được đồng đạo diễn bởi Nghinh Lộc và Võ Ngọc Tiến, vở diễn kéo dài khoảng 90 phút, kể về ước mơ, lòng trắc ẩn và hành trình mỗi người tìm kiếm “màu sắc” của riêng mình.

Theo đạo diễn Võ Ngọc Tiến, Đêm trăng Đà Thành không phân định nhân vật theo ranh giới tốt - xấu rạch ròi, mà hướng các em đến góc nhìn bao dung hơn: trong mỗi con người đều có một khoảng sáng. Cạnh đó, những chất liệu đặc trưng của Đà Nẵng cũng được khéo léo đan cài, giúp không gian sân khấu trở nên gần gũi, thân thuộc hơn với khán giả nhí.

[VIDEO] - Khán giả bày tỏ cảm xúc và ấn tượng sau buổi diễn:

Lần đầu tiên được thưởng thức trực tiếp một vở kịch thiếu nhi, Trần Lê Ngọc Như (học sinh lớp 10) bị cuốn hút bởi lối tương tác tự nhiên của các diễn viên. Những lời thoại gần gũi cùng những màn tung hứng dí dỏm khiến em nhiều lần bật cười thích thú.

“Các cô chú dùng những từ ngữ rất gần gũi với tụi em. Em đặc biệt thích nhân vật Mực ma mãnh vì nét diễn rất dễ thương. Em mong sẽ có thêm nhiều cơ hội để xem những vở kịch khác”, Như chia sẻ.

Bà Lê Phương Thảo, Phó Giám đốc Làng Hy Vọng, cho rằng giá trị của kịch nói nằm ở những trải nghiệm trực tiếp, đánh thức mọi giác quan của trẻ.

“Giữa thời đại trẻ em ngày càng lệ thuộc vào điện thoại và các thiết bị số, việc được ngồi trước sân khấu, trực tiếp quan sát diễn viên, lắng nghe lời thoại và tương tác cùng câu chuyện mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Ở đó, các em có được những rung động và cảm xúc chân thật nhất”, bà Thảo chia sẻ.

Từ góc nhìn của một người làm công tác chăm sóc trẻ em, bà Thảo nhận định Đà Nẵng cần có thêm nhiều không gian nghệ thuật tương tự để trẻ em được mở rộng thế giới trải nghiệm và nuôi dưỡng tâm hồn, cảm xúc.

Thêm mảnh ghép cho đời sống văn hóa

Tại Đà Nẵng, kịch nói vẫn chưa phải là món ăn tinh thần quen thuộc của công chúng. Sự xuất hiện của Sân khấu kịch Cầu Vồng vì thế không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật mới mẻ cho thiếu nhi, mà còn mở ra cơ hội đưa kịch nói tiếp cận gần hơn với công chúng địa phương.

Nghệ sĩ Nghinh Lộc, Giám đốc Sân khấu kịch Cầu Vồng, cho biết đơn vị mới đi vào hoạt động khoảng ba tháng. Trước đó, cả ê-kíp đã trải qua gần sáu tháng miệt mài tập luyện, trau dồi kỹ năng và dàn dựng các vở diễn. Đến nay, khoảng 95% lực lượng nghệ sĩ, diễn viên của Cầu Vồng là người Đà Nẵng. Sân khấu đã xây dựng hoàn thiện ba vở diễn, gồm hai vở dài (khoảng 90 phút) và một vở ngắn (khoảng 45 phút).

Dù vậy, để sân khấu kịch nói trở nên quen thuộc trong đời sống giải trí của người dân thành phố là một hành trình không hề dễ dàng. Theo đạo diễn, diễn viên Nghinh Lộc, trong những ngày đầu ra mắt, không ít khán giả còn băn khoăn liệu kịch nói có giống xiếc hay không. Câu hỏi ngây ngô nhưng thực tế ấy cho thấy, việc định hình thói quen thưởng thức kịch nói cho công chúng vẫn cần nhiều thời gian, sự kiên trì cùng một phương thức tiếp cận phù hợp.

[VIDEO] - Đạo diễn Nghinh Lộc và Võ Ngọc Tiến chia sẻ nỗ lực của ê-kíp trong hành trình phát triển sân khấu kịch thiếu nhi tại Đà Nẵng:

Theo đạo diễn Võ Ngọc Tiến, do một số diễn viên của Cầu Vồng chưa qua đào tạo bài bản nên ban đầu còn gặp hạn chế về đài từ, kỹ thuật biểu diễn và khả năng kiểm soát cảm xúc. Những thiếu sót này đang được ê-kíp từng bước khắc phục qua mỗi buổi tập, mỗi suất diễn. Điều khiến anh trân quý nhất ở các bạn trẻ là tinh thần cầu thị và sự bền bỉ. Nhiều hôm, lịch tập kéo dài đến 2-3 giờ sáng, nhưng ai nấy đều chủ động sắp xếp công việc riêng để đảm bảo tiến độ chung.

Bên cạnh khâu dàn dựng tác phẩm, ê-kíp còn phải đối mặt với bài toán nan giải về kinh phí vận hành, truyền thông và doanh thu bán vé. Đây là những áp lực lớn đối với một sân khấu non trẻ, nhất là trong bối cảnh công chúng chưa có thói quen đến rạp xem kịch.

Dù vậy, với những người nặng lòng với thánh đường nghệ thuật, việc duy trì hoạt động không đơn thuần là bài toán kinh doanh, mà là nỗ lực gìn giữ một không gian văn hóa giàu tính tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả.

Đối với nghệ sĩ Nghinh Lộc, Sân khấu kịch Cầu Vồng không chỉ là bệ phóng giúp các diễn viên trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành với nghề, mà còn là viên gạch đầu tiên trong hành trình xây dựng một điểm hẹn nghệ thuật bền vững tại Đà Nẵng.

Khán giả nhí chăm chú theo dõi vở Đêm trăng Đà Thành tại Nhà văn hóa An Hải. Ảnh: HỮU TRUNG

Trong bối cảnh nhu cầu thụ hưởng văn hóa ngày càng đa dạng, sự xuất hiện của những sân khấu kịch như Cầu Vồng đã góp phần làm phong phú thêm sự lựa chọn cho công chúng, nhất là các gia đình và trẻ nhỏ.

Để loại hình nghệ thuật này có thể sống khỏe, bên cạnh tâm huyết của những người làm nghề, rất cần sự chung tay, đồng hành từ các cơ quan quản lý, đơn vị văn hóa và cộng đồng. Đó sẽ là điểm tựa để các sân khấu duy trì sáng tạo, tiếp cận khán giả và đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa của thành phố.

Song song với các suất diễn thương mại để duy trì hoạt động, Sân khấu kịch Cầu Vồng vẫn thường xuyên tổ chức các đêm diễn phi lợi nhuận dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Theo đạo diễn Nghinh Lộc, đây không chỉ là món quà tinh thần giúp các em tiếp cận nghệ thuật, mà còn là sứ mệnh nhân văn mà ê-kíp cam kết theo đuổi lâu dài.