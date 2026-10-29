Thêm điểm dừng tàu tại Phủ Lý, thuận tiện cho người dân đi khám bệnh

Từ ngày 1/11/2026, ngành Đường sắt bổ sung ga Phủ Lý vào hành trình đón, trả khách của tàu NA2 tuyến Vinh - Hà Nội, tạo thuận lợi cho người dân miền Trung đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, thuộc phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.

Tàu Nghệ An NA2 chiều Vinh - Hà Nội sẽ dừng đón, trả khách tại ga Phủ Lý, phục vụ người dân đi khám bệnh. (Ảnh: VNR).

Theo lịch trình, tàu NA2 xuất phát từ ga Vinh lúc 21h55 và đến ga Phủ Lý lúc 3h54 sáng hôm sau. Người bệnh và thân nhân có thể nghỉ ngơi tại phòng chờ nhà ga trước khi di chuyển đến bệnh viện, làm thủ tục khám bệnh vào đầu giờ sáng. Lịch trình này cũng giúp hành khách giảm chi phí lưu trú qua đêm và có thể trở về trong ngày nếu hoàn thành việc khám, chữa bệnh sớm.

Trước đó, ngành Đường sắt đã tăng cường thêm một toa hành khách cho đoàn tàu Bạch Mai chạy tuyến Hà Nội - Phủ Lý, nâng năng lực vận chuyển lên khoảng 700 lượt hành khách mỗi chuyến.