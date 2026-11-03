Thêm điểm chạm, thêm trải nghiệm cho du khách

Đại diện cơ quan báo chí, truyền thông và những người sáng tạo nội dung tham gia hoạt động trải nghiệm tại Làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình nhân dịp công bố "Top 100 điểm chạm Đà Nẵng". Ảnh: QUỐC TUẤN

Dư địa mới từ phía nam

Làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình) là một trong 2 địa điểm được lựa chọn trong hành trình công bố và trải nghiệm “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026 diễn ra cuối tháng 10 vừa qua. Tại đây, các khách mời được tìm hiểu kiến trúc nhà cổ, những cung đường đá, nghề truyền thống và ẩm thực địa phương.

Hoạt động thực hành làm sản phẩm từ mo cau, thưởng thức món ăn bản địa, lắng nghe câu chuyện của người dân nhằm tiếp cận những giá trị văn hóa thông qua trải nghiệm thực tế. Những hoạt động này có thể bổ sung cho tour tham quan làng cổ vốn chủ yếu dựa vào cảnh quan, kiến trúc. Khi nghề thủ công, ẩm thực và đời sống cư dân được giới thiệu trong cùng hành trình, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu chiều sâu văn hóa của điểm đến, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng tham gia cung ứng dịch vụ.

Từ không gian làng cổ, hành trình khám phá tiếp tục đến Bãi Sậy - Sông Đầm (phường Bàn Thạch), nơi có cảnh quan sông nước và hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng. Nhờ tính độc đáo và khác biệt, trải nghiệm ngắm chim tại Bãi Sậy - Sông Đầm được lựa chọn vào “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng”.

Sự kết nối giữa hai địa điểm cho thấy khả năng xây dựng những hành trình theo chủ đề tại khu vực phía nam thành phố. Đây cũng là hướng mở rộng không gian du lịch trong bối cảnh Đà Nẵng hiện nay sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa, sinh thái và cộng đồng phong phú.

Bên cạnh những trung tâm du lịch quen thuộc, địa bàn phía nam còn có nhiều giá trị về kiến trúc, lịch sử, làng nghề, ẩm thực và cảnh quan tự nhiên có thể bổ sung cho hệ thống sản phẩm du lịch thành phố.

Dạo thuyền trên sông Thu Bồn là trải nghiệm lọt "Top 100 điểm chạm Đà Nẵng" ở chủ đề tĩnh lặng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng Huỳnh Thị Hương Lan cho biết, ngành du lịch hướng đến việc sử dụng “Top 100 điểm chạm” làm nguồn tư liệu, cảm hứng cho hoạt động xúc tiến, quảng bá trong thời gian tới.

Các điểm chạm có thể được kết nối thành những hành trình theo chủ đề như khám phá di sản, làng nghề, trải nghiệm ẩm thực xứ Quảng, tìm về thiên nhiên nguyên sơ hoặc hòa mình vào đời sống cộng đồng. Qua đó, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, mở rộng không gian trải nghiệm và giới thiệu những giá trị đặc trưng của từng vùng đất đến du khách.

Đa dạng sắc màu điểm đến

Không dừng ở việc giới thiệu những địa điểm phía nam, chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026 còn cho thấy sự đa dạng trong cách cộng đồng cảm nhận và lựa chọn những trải nghiệm đáng nhớ.

Được triển khai từ tháng 4/2026, chương trình ghi nhận hơn 1.500 lượt đề xuất của người dân, du khách, doanh nghiệp và cộng đồng yêu mến Đà Nẵng. Qua tổng hợp, rà soát, 477 đề xuất hợp lệ được đưa vào bình chọn, thu hút hơn 42.000 lượt bình chọn, làm cơ sở hoàn thiện danh sách 100 điểm chạm.

Danh sách được chia thành 6 nhóm chủ đề gồm: Bản sắc, vị giác, nguyên sơ, tĩnh lặng, khoảnh khắc và đời sống. Trong danh sách, những biểu tượng du lịch quen thuộc như cầu Rồng, cầu Vàng, Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm hay Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục hiện diện.

Điều đáng quan tâm là sự xuất hiện của nhiều trải nghiệm gần gũi, ít được giới thiệu trong các hành trình du lịch phổ biến. Đó là nhịp sống sau một chuyến biển tại cảng cá Thọ Quang, trải nghiệm kéo lưới Mân Thái, phiên chợ cá sớm ở Tam Tiến, chơi cờ tướng cùng người dân trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng hay đạp xe qua làng rau Trà Quế vào buổi sáng.

Những hoạt động bình dị ấy giúp du khách có cơ hội tiếp cận đời sống địa phương thay vì chỉ tham quan, chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng. Qua sự tương tác với người dân, những sinh hoạt thường ngày có thể trở thành trải nghiệm mang dấu ấn riêng của điểm đến.

Hệ sinh thái động, thực vật đa dạng tại Bãi Sậy - Sông Đầm (phường Bàn Thạch) giúp điểm đến này lọt vào "Top 100 điểm chạm Đà Nẵng" được đề xuất ở chủ đề điểm chạm nguyên sơ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Ở nhóm điểm chạm nguyên sơ, bên cạnh Sơn Trà, Cù Lao Chàm hay hồ Phú Ninh, danh sách còn có Hòn Kẽm - Đá Dừng, hành trình dưới tán quế Trà Leng, miền mây trắng Tăk Pổ, làng Aur… Sự hiện diện của những địa danh này cho thấy cảnh quan Đà Nẵng rất đa dạng, bên cạnh không gian biển đảo và đô thị vốn được biết đến rộng rãi.

Các trải nghiệm văn hóa cộng đồng cũng tạo nên sắc màu riêng. Hoạt động đi chợ cá Tam Tiến buổi sớm, dệt thổ cẩm cùng phụ nữ bản địa, tìm hiểu sinh hoạt tại nhà gươl… góp phần giới thiệu đời sống và nghề truyền thống của nhiều cộng đồng cư dân từ biển lên rừng.

Ẩm thực tiếp tục là một phần quan trọng trong bức tranh trải nghiệm. Bên cạnh mỳ Quảng, cao lầu, bánh tráng cuốn thịt heo, bún chả cá, danh sách còn giới thiệu gà Đèo Le, ốc hút Điện Phương, bánh khô mè Cẩm Lệ... và nhiều món ăn dân dã khác.

Theo ông Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ điểm đến xứ Quảng (Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng), từ các đề xuất được lựa chọn, có thể thấy chương trình đang gợi mở cách tiếp cận du lịch theo trải nghiệm, trong đó giá trị của một điểm chạm được nhìn nhận qua những điều du khách có thể tìm hiểu, tham gia và cảm nhận. Đây là cơ sở để nghiên cứu kết nối các điểm đến theo sở thích, nhu cầu và thời gian lưu trú của từng nhóm khách.

Việc mở rộng danh sách điểm chạm cũng tạo cơ hội để những địa phương có tài nguyên văn hóa, sinh thái nhưng chưa được biết đến rộng rãi tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch. Khi các giá trị bản địa được nhận diện và giới thiệu phù hợp, người dân có thêm điều kiện tham gia cung ứng dịch vụ, phát triển sản phẩm thủ công, ẩm thực và những hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng.