Thêm điểm bắn pháo hoa thứ ba tại Hà Nội mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán (Hà Đông) được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ nhằm tạo hiệu ứng thị giác đa tầng. Gần 800 đơn vị pháo hoa sẽ được tài trợ theo dự kiến, gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật. Màn trình diễn kéo dài 15 phút, từ 21h00 đến 21h15, đồng thời với hai điểm bắn tại Hồ Gươm và Hồ Tây.

Trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán (Hà Đông) được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng (Ảnh minh họa)

Là điểm nhấn trung tâm của chuỗi sự kiện, trận địa số 1 đặt trước khu vực Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm) với 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước. Màn trình diễn được dàn dựng nhằm tôn vinh ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng của Thủ đô, đưa không gian di sản quanh Hồ Gươm thành sân khấu ánh sáng rực rỡ, kết nối quá khứ với hiện tại.

Màn trình diễn được dàn dựng nhằm tôn vinh ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng của Thủ đô, đưa không gian di sản quanh Hồ Gươm thành sân khấu ánh sáng, kết nối quá khứ với hiện tại (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp. Lần đầu tiên, người dân Thủ đô và du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ Tây, tạo nên “vũ điệu ánh sáng” ngoạn mục trên sóng nước.

Lần đầu tiên, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ Tây, tạo nên “vũ điệu ánh sáng” ngoạn mục trên sóng nước (Ảnh minh họa)

Tính chung cả ba trận địa, gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại sẽ được tài trợ hứa hẹn mang những màn pháo hoa mãn nhãn đến người dân và du khách. Cùng khai hỏa lúc 21h vào tối ngày 10/10 sắp tới, ba điểm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội, mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Với gần 10.000 đơn vị pháo hoa các loại, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật lần này sẽ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.