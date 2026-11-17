Với hoạt động thu mua, chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, nhà máy chế biến, bảo quản thực phẩm xuất khẩu và tiêu thụ nội địa do Công ty TNHH Một thành viên Mai Hà đầu tư hướng đến cả thị trường xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ.

Dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực chế biến tại địa phương, tạo thêm sự gắn kết giữa khai thác, nuôi trồng với tiêu thụ sản phẩm.

Dự án có tổng vốn đầu tư 52 tỷ đồng, hoàn toàn từ vốn góp của nhà đầu tư, được triển khai trên diện tích khoảng 13.510m².

Theo kế hoạch, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành thi công, đưa công trình vào vận hành trong tháng 3/2027, với tổng công suất dự kiến đạt 7.560 tấn sản phẩm mỗi năm.

Điểm đáng chú ý của dự án là kết hợp chế biến với bảo quản, phục vụ nhu cầu tiêu thụ ở nhiều thị trường. Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng tạo thêm đầu mối thu mua cho ngư dân và các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, góp phần hình thành đầu ra ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm thông qua chế biến.

Cùng với việc mở rộng chuỗi giá trị thủy sản, dự án dự kiến tạo thêm việc làm, nâng thu nhập cho lao động tại phường Móng Cái 3 và các khu vực lân cận.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng tạo thêm đầu mối thu mua cho ngư dân và các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Hoạt động của nhà máy cũng sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến gắn với thương mại, dịch vụ tại địa phương.

Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 357/QĐ-BQLKKT ngày 8/8/2025, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Với mục tiêu vận hành từ tháng 3/2027, việc hoàn thành nhà máy đúng tiến độ sẽ sớm bổ sung năng lực thu mua, chế biến và bảo quản thủy sản cho địa phương.

Hiệu quả của dự án khi đó không chỉ thể hiện ở sản lượng chế biến, mà còn ở khả năng kết nối nguồn nguyên liệu với thị trường, tạo đầu ra bền vững cho người dân làm nghề biển và nuôi trồng thủy sản.