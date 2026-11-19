Trong 5 ngày công tác, với chương trình làm việc tại Nam Ninh, Bách Sắc và Phòng Thành Cảng, Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và khảo sát thực tế.

Đáng chú ý, sáng 16/11, tại thành phố Bách Sắc, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm xúc tiến đầu tư với chủ đề “Thái Nguyên kết nguồn - Tụ sức - Tạo tương lai”. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ quan tâm, mong muốn tiếp tục khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư lâu dài tại Thái Nguyên.

Lãnh đạo hai tỉnh Thái Nguyên (Việt Nam) và thành phố Bách Sách, Quảng Tây (Trung Quốc) chụp hình lưu niệm nhân dịp chuyến thăm và làm việc.

Điểm nhấn trong chuyến công tác là cuộc hội đàm giữa ông Trịnh Xuân Trường và ông Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây diễn ra ngày 18/11 tại Nam Ninh. Hai bên thống nhất tăng cường kết nối trên ba phương diện: hạ tầng giao thông, logistics; khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; giao lưu nhân dân, văn hóa và giáo dục, tạo nền tảng để các thỏa thuận hợp tác đi vào thực chất, lâu dài.

Từ định hướng chung này, Thái Nguyên mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; đồng thời thiết lập các đầu mối phối hợp cụ thể, lựa chọn những nội dung có thể triển khai ngay. Đây là cơ sở để quan hệ giữa hai địa phương không chỉ dừng ở trao đổi, tiếp xúc mà từng bước chuyển thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Là tỉnh nội địa, không có đường biên giới quốc gia, Thái Nguyên xác định tăng cường kết nối với Quảng Tây là một hướng đi nhằm mở rộng không gian giao thương, đưa hàng hóa đến gần hơn với các thị trường khu vực. Tại các cuộc làm việc, tỉnh đề xuất nghiên cứu hành lang kinh tế Bách Sắc - Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo liên kết giữa các trung tâm sản xuất với cửa khẩu và hệ thống cảng biển quốc tế.

Một hướng hợp tác đáng chú ý khác là khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Qua tìm hiểu mô hình hợp tác trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh, tỉnh đề nghị Quảng Tây hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp khám, chữa bệnh từ xa được đặt ra như một hướng nghiên cứu thiết thực, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, nhất là tại các địa bàn vùng cao.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng tây ký văn bản hợp tác công tác Xây dựng Đảng.

Một trong những kết quả quan trọng của chuyến công tác là việc hai bên ký kết 5 văn bản, biên bản ghi nhớ hợp tác liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng và thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác chuyên ngành bán dẫn. Các văn bản ký kết tạo thêm cơ sở để hai địa phương cụ thể hóa những định hướng đã thống nhất, xác định đầu mối phối hợp và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, chuyến công tác còn dành thời gian tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, qua đó tiếp tục góp phần vun đắp sự gắn bó, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Từ những kết quả trên, chuyến công tác tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên phát huy lợi thế, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi liên kết khu vực, qua đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.