Thêm cơ sở pháp lý để đảng viên yên tâm làm kinh tế

Đồng chí Đồng Văn Sỹ.

Đồng chí Đồng Văn Sỹ, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hòa Đồng, xã Đèo Gia cho biết: Xã miền núi Đèo Gia vốn có thế mạnh kinh tế đặc thù là vùng trồng cây ăn quả diện tích lớn. Mỗi mùa thu hoạch đi qua, nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp từ việc đốn cành, tỉa tán như cành vải thiều, cành nhãn... là rất nhiều. Nhận thấy nguồn nguyên liệu này rất phù hợp để đốt than, từ năm 2018, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng xưởng sản xuất than trắng xuất khẩu.

Nếu như trước đây, nguồn cành củi này thường bị bỏ phí hoặc để lâu sẽ bị hoai mục, thì nay xưởng của gia đình tôi đã bao tiêu, biến chúng thành sản phẩm than trắng chất lượng cao, phục vụ phân khúc nhà hàng cao cấp tại các thị trường khó tính như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nhờ có chủ trương thông thoáng của Đảng, hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, mô hình kinh tế hộ gia đình có đăng ký kinh doanh của tôi đã vận hành ổn định suốt nhiều năm qua. Lúc cao điểm hoạt động hết công suất, xưởng đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định. Tạo được việc làm ngay tại chỗ cho anh em, bà con lối xóm là điều tôi tâm đắc nhất, giúp người dân vùng cao không phải ly hương đi làm ăn xa. Với cương vị là một đảng viên, tôi nhận thức sâu sắc rằng bản thân phải luôn gương mẫu, đi đầu trong cả công tác Đảng lẫn phát triển kinh tế gắn với đạo đức trong sản xuất, kinh doanh.

Vừa qua, khi cùng các đảng viên trong Chi bộ tham dự hội nghị quán triệt trực tuyến tại nhà văn hóa thôn Hòa Đồng, tôi rất phấn khởi và đồng tình cao trước Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đối với những đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đây thực sự là một làn gió mới, đem lại niềm tin lớn và tháo gỡ nhiều rào cản tâm lý.

Quy định mới lần này đã phân định rất rõ ràng quyền lợi, giới hạn và trách nhiệm theo từng nhóm đảng viên, trong đó khẳng định rõ việc bảo vệ quyền sở hữu, quyền tài sản hợp pháp của đảng viên ngoài khu vực công. Sự cởi mở này chính là “bệ đỡ” pháp lý vững chắc, giúp những đảng viên làm kinh tế tư nhân như tôi xóa bỏ được tâm lý e ngại, có thể tự tin mở rộng xưởng sản xuất than trắng xuất khẩu, tiếp tục hỗ trợ bà con miền núi cùng xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách vùng miền đúng theo tinh thần các Chương trình mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà nước.