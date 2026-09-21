Thêm cơ hội việc làm cho người lao động

Người lao động xã Hồng Thái được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Phiên giao dịch việc làm xã Hồng Thái năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, xã Hồng Thái phối hợp với các đơn vị tuyển dụng tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp người dân nắm bắt thông tin về thị trường lao động. Thay vì tự tìm kiếm thông tin, người lao động được trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp về vị trí việc làm, mức thu nhập, điều kiện làm việc và yêu cầu về trình độ, tay nghề.

Anh Triệu Văn Lai, thôn Khâu Tràng là một trong những lao động tìm được việc làm qua hoạt động tư vấn. Từ những thông tin được cung cấp, anh lựa chọn công việc phù hợp với khả năng, hiện có mức thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng. Sau khi trang trải chi phí sinh hoạt, anh có thể dành một phần thu nhập gửi về phụ giúp gia đình. Với anh, việc được tiếp cận thông tin tuyển dụng ngay tại địa phương giúp quá trình tìm việc thuận lợi hơn.

Người lao động xã Hồng Thái được tư vấn, giới thiệu việc làm tại phiên giao dịch việc làm.

Không chỉ kết nối người lao động với các doanh nghiệp trong nước, các phiên giao dịch việc làm còn mở thêm hướng học nghề, làm việc ở nước ngoài cho những người có nhu cầu. Tại phiên giao dịch việc làm xã Hồng Thái năm 2026, chị Hoàng Thị Xương, thôn Xá Thị có dịp trực tiếp trao đổi với đơn vị tuyển dụng, tìm hiểu về công việc, mức thu nhập cũng như yêu cầu trước khi sang làm việc tại Nhật Bản. Sau khi cân nhắc, chị đăng ký học tiếng tại Công ty cổ phần Hợp tác Quốc tế Eximco để chuẩn bị cho kế hoạch đi làm việc ở nước ngoài. Chị Xương cho biết, trước đây việc tìm hiểu thông tin về các chương trình làm việc ở nước ngoài không dễ, nhất là những yêu cầu về hồ sơ, ngoại ngữ và điều kiện tuyển dụng. Được tư vấn trực tiếp giúp chị hiểu rõ hơn về công việc mình lựa chọn và có sự chuẩn bị phù hợp.

Người dân xã Hồng Thái được hướng dẫn tìm kiếm thông tin việc làm của các đơn vị tuyển dụng.

Với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc đưa thông tin tuyển dụng về tận xã có ý nghĩa thiết thực. Người lao động không chỉ được biết doanh nghiệp đang tuyển những vị trí nào mà còn có thể trao đổi trực tiếp, tìm hiểu mức thu nhập, điều kiện làm việc trước khi quyết định. Qua đó, khoảng cách giữa người tìm việc và đơn vị tuyển dụng được rút ngắn. Hiệu quả từ hoạt động này được thể hiện qua kết quả giải quyết việc làm của địa phương. Theo báo cáo của UBND xã Hồng Thái, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã đã giải quyết việc làm mới cho 396 lao động, đạt 74% kế hoạch năm. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp tạo việc làm cho 126 lao động; công nghiệp, xây dựng 56 lao động; thương mại, dịch vụ 86 lao động. Đáng chú ý, có 116 lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước và 11 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả trên cho thấy, cùng với sản xuất tại địa phương, việc tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đi làm việc ở nước ngoài đang trở thành một hướng tạo thu nhập cho người dân Hồng Thái. Để lựa chọn được công việc phù hợp, thông tin ban đầu có vai trò quan trọng, nhất là với những lao động chưa có nhiều kinh nghiệm tìm việc.

Anh Trần Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: “Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm giúp người lao động trên địa bàn tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, nắm được nhu cầu tuyển dụng và các chính sách liên quan. Qua đó, người dân có thêm cơ sở lựa chọn công việc, học nghề phù hợp. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân”.

Người lao động xã Hồng Thái tìm hiểu thông tin thị trường xuất khẩu lao động tại các nước Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Từ những buổi tư vấn nghề nghiệp đến các phiên giao dịch việc làm, người tìm việc có cơ hội gặp trực tiếp người tuyển dụng; người chưa có nghề được tư vấn hướng học nghề; doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm kiếm lao động tại địa phương. Khi hoạt động kết nối việc làm được duy trì thường xuyên, thông tin về thị trường lao động sẽ đến gần hơn với người dân, giúp nhiều lao động có thêm lựa chọn và từng bước ổn định việc làm, thu nhập.