Thêm cơ hội việc làm cho lao động nữ trung niên

Nhiều doanh nghiệp “nới” tuổi tuyển dụng

Ở tuổi 52, chị Nguyễn Thị Đào (phường Phượng Sơn) từng nghĩ cơ hội vào làm việc tại một doanh nghiệp lớn gần như không còn. Nhiều năm duy trì thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, chị chủ động học thêm nghề may rồi xin vào một cơ sở chuyên may túi siêu thị gần nhà. Công việc giúp chị có thêm thu nhập, nhưng chị vẫn mong muốn có việc làm và mức lương ổn định.

Nhiều lao động nữ trung niên được bố trí công việc phù hợp tại Công ty cổ phần May Thái Sơn Global, xã Hoàng Vân.

“Cũng muốn xin đi làm ở các doanh nghiệp lớn để đồng lương cải thiện hơn, công việc ổn định nhưng nhiều tuổi thế này chắc khó khăn lắm”, chị Đào chia sẻ. Thực tế đã mở ra một hướng khác khi Công ty trách nhiệm hữu hạn 299 Hoàng Dương ở gần nhà nhận chị vào làm việc. Do đã biết nghề may, chị chỉ phải trải qua thời gian ngắn đào tạo lại để vào dây chuyền sản xuất. Mức thu nhập ban đầu khoảng 8 triệu đồng/tháng. Với một phụ nữ ở tuổi trung niên, cơ hội ấy không chỉ là thêm một nguồn thu nhập, đó còn là cơ hội chuyển từ công việc nông nghiệp sang việc làm trong doanh nghiệp, có môi trường sản xuất ổn định hơn và phù hợp với nghề đã được đào tạo ngắn hạn trước đó.

Trong lĩnh vực sản xuất điện tử, trước đây độ tuổi tuyển dụng tại nhiều doanh nghiệp phổ biến từ 18 đến 35 tuổi. Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh nhân lực và yêu cầu bảo đảm đủ lao động phục vụ sản xuất, một số doanh nghiệp đã “nới” điều kiện này, có nơi không hạn chế tuổi hoặc tuyển người đến 55-60 tuổi. Chị Hoàng Thị Bình (sinh năm 1979), ở phường Tự Lạn, là một trong những lao động trung niên đang làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Telstar Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung). Trước đó, chị có hơn 6 năm làm việc tại một doanh nghiệp lắp ráp điện tử ở Thái Nguyên. Mong muốn được trở về làm gần nhà, chị tìm việc tại nhiều đơn vị nhưng gặp không ít khó khăn do đã gần 50 tuổi. Khi được doanh nghiệp tuyển dụng, với kinh nghiệm đã có, chị nhanh chóng thích nghi với công việc.

Trường hợp của chị Đào hay chị Bình cho thấy một thay đổi tích cực của thị trường lao động. Độ tuổi từng là điều kiện khiến nhiều phụ nữ sau tuổi 35, 40 khó tìm việc thì nay không còn được một số doanh nghiệp xem là giới hạn tuyệt đối. Đáng chú ý, không chỉ là một vài trường hợp được tuyển dụng sau tuổi 35 mà ở sự thay đổi trong cách doanh nghiệp nhìn nhận nguồn nhân lực. Khi việc tuyển đủ người trở thành yêu cầu cấp thiết, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng công việc và mức độ gắn bó được đặt cạnh tiêu chí về tuổi. Với lao động nữ trung niên, sự thay đổi này có ý nghĩa thiết thực. Nhiều người đã có thời gian dài tham gia lao động, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp, trong khi điều kiện gia đình cũng dần ổn định hơn. Nếu được bố trí công việc phù hợp, họ vẫn có thể đáp ứng yêu cầu của dây chuyền sản xuất.

Mở rộng nguồn cung, giữ chân người lao động

Không chỉ xuất phát từ mong muốn tạo thêm cơ hội cho lao động lớn tuổi, việc “nới” độ tuổi tuyển dụng đang trở thành một giải pháp thực tế của doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu nhân lực còn lớn. Khi nguồn lao động trẻ không phải lúc nào cũng đáp ứng đủ yêu cầu, nhóm lao động trung niên, trong đó có đông lao động nữ, trở thành nguồn nhân lực mà doanh nghiệp có thể khai thác hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh tổ chức 60 phiên giao dịch, ngày hội việc làm; tư vấn việc làm trực tiếp cho khoảng 62 nghìn lượt lao động, trong đó có nhiều lao động nữ trung niên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Chant Việt Nam tại Khu công nghiệp Vân Trung là một ví dụ. Doanh nghiệp đi vào hoạt động từ năm 2019, chuyên sản xuất các sản phẩm, linh phụ kiện lò nướng, máy sưởi, quạt điều hòa. Năm 2026, Công ty tuyển khoảng 1 nghìn lao động phổ thông; riêng đầu năm tới dự kiến có khoảng 300 vị trí việc làm trống. Cùng với mức lương và các chế độ đãi ngộ, Công ty tăng giới hạn tuyển công nhân đến 55 tuổi.

Theo đại diện doanh nghiệp, trước áp lực cạnh tranh nhân lực, đây là chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, mở rộng quy mô nhà máy. Nhóm lao động bước vào trung niên là nguồn cung khá lớn và vẫn có thể phát huy năng lực nếu được tổ chức sản xuất, phân công công việc hợp lý. Còn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu), trước nhu cầu nhân lực lớn, bên cạnh “nới” tuổi tuyển dụng, doanh nghiệp còn áp dụng chính sách thưởng gắn bó (theo thời điểm) để giữ chân người lao động. Thời gian tính nhận thưởng được doanh nghiệp cân nhắc và lựa chọn công bố (ít nhất 1 đợt/năm) gắn với từng vị trí công việc; mức thưởng dao động từ 3-4 triệu đồng/người.

Cùng với làn sóng thu hút đầu tư, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn thành phố ngày càng tăng. Theo dự báo của Sở Nội vụ, giai đoạn 2026-2030, bình quân mỗi năm, các doanh nghiệp cần từ 72-110 nghìn lao động. Thời điểm này, một số doanh nghiệp tuyển dụng số lượng lớn như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT; Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải; Công ty Goertek Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn Fushan Technology Việt Nam.

Để kết nối hiệu quả cung - cầu, nhất là mở rộng cơ hội việc làm cho lao động nữ trung niên, theo ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đơn vị tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, kết nối việc làm. Đặc biệt, nâng cao chất lượng thông tin, dự báo về thị trường lao động; gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, trường nghề và đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm trong cân bằng thị trường lao động. Với lao động nữ trung niên, cùng với việc doanh nghiệp thay đổi tiêu chí tuyển dụng, bản thân người lao động cũng cần chủ động nâng cao kỹ năng, sẵn sàng chuyển đổi nghề nghiệp khi có cơ hội.