Thêm cơ hội tiếp cận thương mại điện tử cho các xã ở Lạng Sơn

Ngày 11/11/2026 tới đây, Báo Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử, TikTok Shop tổ chức Hội nghị “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số”. Chương trình góp phần triển khai các chủ trương về chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong kết nối cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở, doanh nghiệp và các nền tảng số, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử tại địa phương. Trước thềm sự kiện, ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về tiềm năng, kết quả và những giải pháp đưa thương mại điện tử đến cấp xã.

Nhiều đặc sản đã được tiêu thụ trên các nền tảng số

-Thưa ông, Lạng Sơn có những lợi thế và dư địa nào để phát triển thương mại điện tử, nhất là tại khu vực nông thôn?

Ông Bùi Quốc Khánh: Lạng Sơn có nhiều lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu, dịch vụ thương mại, giữ vai trò cầu nối trong giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN và Trung Quốc. Tỉnh xác định chuyển đổi số, trọng tâm là phát triển kinh tế số, là giải pháp đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.

Những năm gần đây, thương mại điện tử trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ, nhanh chóng tiếp cận phương thức kinh doanh trực tuyến. Nhiều đặc sản như bột thạch đen, hồng sấy dẻo, hoa hồi khô, tinh dầu hồi, tinh dầu quế, na, măng ớt, bánh khảo, khau nhục… đã được giới thiệu, tiêu thụ trên các nền tảng số.

Cùng với đó, tỉnh dành nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics phục vụ giao thương và thông quan hàng hóa. Việc triển khai xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh tạo thêm điều kiện hiện đại hóa hoạt động xuất nhập khẩu, từng bước khai thác tiềm năng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tuy nhiên, mức độ phát triển giữa đô thị và nông thôn còn chưa đồng đều. Tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, người dân vẫn gặp khó khăn về hạ tầng công nghệ, kỹ năng số, nhân lực và khả năng tổ chức kinh doanh trực tuyến. Vì vậy, khu vực nông thôn, cấp xã còn nhiều dư địa phát triển, nhất là gắn thương mại điện tử với tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và khai thác lợi thế giao thương biên giới.

-Những kết quả nào cho thấy thương mại điện tử đang từng bước đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở, thưa ông?

Ông Bùi Quốc Khánh: Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương triển khai các chương trình, đề án và đẩy mạnh liên kết vùng trong thương mại điện tử. Đến nay, Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức 7 đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia hằng năm.

Đáng chú ý, năm 2026, tỉnh bước đầu triển khai mô hình xã thương mại điện tử tại xã Chi Lăng. Các hoạt động tập trung hỗ trợ hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân tạo tài khoản, xây dựng gian hàng, đưa sản phẩm lên sàn, tổ chức livestream quảng bá và tiêu thụ na ngay tại vườn. Qua đó, người sản xuất từng bước tiếp cận cách giới thiệu, bán sản phẩm trực tiếp trên môi trường số.

Sở cũng phối hợp hỗ trợ 5 nữ đại biểu là đại diện doanh nghiệp, chủ thể sản xuất, kinh doanh tham gia Cuộc thi Livestream nữ Streamer thương mại điện tử qua biên giới Việt – Trung năm 2026 tại Bằng Tường, Quảng Tây. Đây là dịp học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến và tiếp cận thương mại điện tử xuyên biên giới.

Qua rà soát, 100% sản phẩm OCOP của tỉnh đã hiện diện trên Facebook; 21 sản phẩm OCOP hiện diện trên TikTok Shop và Shopee. Toàn tỉnh có gần 21.000 lượt sản phẩm được đưa lên các nền tảng thương mại điện tử trong nước, với hơn 80.000 lượt giao dịch thành công. Những kết quả này cho thấy sản phẩm địa phương có khả năng tiếp cận khách hàng rộng hơn khi được hỗ trợ quảng bá và tổ chức bán hàng.

Thúc đẩy mô hình xã thương mại điện tử

- Sở sẽ triển khai những giải pháp gì và tận dụng cơ hội từ hội nghị sắp tới như thế nào để đưa thương mại điện tử đến cấp xã?

Ông Bùi Quốc Khánh: Chúng tôi xác định việc đưa thương mại điện tử về xã cần phù hợp với điều kiện từng địa bàn, gắn đào tạo kỹ năng với hỗ trợ sản phẩm và tổ chức tiêu thụ.

Trọng tâm là tập huấn cho cán bộ xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về xây dựng nội dung quảng bá, livestream, quản lý đơn hàng; hỗ trợ chuẩn hóa thông tin, hình ảnh, bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số, nghiên cứu livestream định kỳ đối với sản phẩm chủ lực, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và từng bước triển khai mô hình chợ 4.0.

Chúng tôi nhận thấy hội nghị do Báo Công Thương phối hợp tổ chức là cơ hội để chính quyền cơ sở, doanh nghiệp và người dân tiếp cận kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, kết nối với các nền tảng thương mại điện tử.

Ngày 6/11/2026, Sở đã ban hành Công văn số 3689/SCT-QLTM gửi UBND các xã, phường, đề nghị đăng ký điểm cầu và bố trí thành phần liên quan tham dự trực tuyến. Thông qua hội nghị, Sở mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong hỗ trợ người dân kinh doanh trực tuyến, thúc đẩy mô hình “Xã thương mại điện tử”, xác định giải pháp gắn với tiềm năng từng địa bàn.

-Từ thực tế địa phương, ông có những mong muốn, đề xuất gì để người dân, hợp tác xã được hỗ trợ thiết thực hơn trong phát triển thương mại điện tử?

Ông Bùi Quốc Khánh: Với các xã miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân tán, quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ, việc phát triển thương mại điện tử gặp nhiều khó khăn. Hạ tầng, kỹ năng số và năng lực duy trì hoạt động bán hàng trực tuyến còn hạn chế.

Sự đồng hành của Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử thời gian qua đã hỗ trợ địa phương trong đào tạo, kết nối nền tảng và quảng bá sản phẩm. Chúng tôi mong muốn Bộ Công Thương, Báo Công Thương tiếp tục tổ chức nhiều chương trình, hội nghị hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, đưa các nền tảng thương mại điện tử đến gần hơn với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Địa phương cần thêm các chương trình đào tạo chuyên sâu, thực hành trực tiếp tại cấp xã; kết nối với TikTok Shop và các nền tảng lớn để tổ chức livestream quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Việc hỗ trợ xây dựng mô hình xã thương mại điện tử cần phù hợp với điều kiện miền núi, biên giới.

Ông Bùi Quốc Khánh mong muốn, các nền tảng số có thêm các chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương về quảng bá, vận chuyển, kết nối tiêu thụ và hướng dẫn tham gia. Đồng thời, cần tăng cường kết nối thương mại điện tử trong nước với xuyên biên giới, khai thác lợi thế cửa khẩu và giao thương Việt Nam – Trung Quốc của Lạng Sơn.