Thêm cơ hội thoát nghèo ở Tà Xùa

Giữa núi rừng vùng cao Hạnh Phúc, thôn Tà Xùa hôm nay đang từng ngày đổi thay. Những ngôi nhà mới khang trang nối tiếp nhau “mọc” lên, cuộc sống của người dân ngày càng đủ đầy hơn.

Từ những chuyến đi làm xa, nhiều người con của Tà Xùa đã mang về quê hương nguồn vốn, kinh nghiệm và cả ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Với Tà Xùa, lao động ở nước ngoài đang dần mở ra cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho nhiều gia đình.

Câu chuyện của anh Phàng A Chua, sinh năm 1993 ở thôn Tà Xùa là một ví dụ điển hình. Trước đây, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào mấy thửa ruộng, nương ngô và chăn nuôi nhỏ. Những lúc nông nhàn, anh tranh thủ làm thêm đủ việc, nhưng thu nhập vẫn bấp bênh. Năm 2015, sau khi được tư vấn, tìm hiểu thông tin về thị trường lao động nước ngoài, anh Chua quyết định đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc.

Với tinh thần chăm chỉ, chịu khó, anh không ngừng cố gắng trong công việc, tiếp tục gia hạn hợp đồng và có 5 năm làm việc tại Hàn Quốc. Quãng thời gian ấy đã giúp anh tích lũy được nguồn vốn đáng kể, đồng thời có thêm kinh nghiệm và niềm tin vào hướng đi mình đã lựa chọn.

Anh Phàng A Chua chia sẻ: “Từ năm 2016, tôi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bên Hàn Quốc. Năm đầu thu nhập được từ 30 - 40 triệu đồng/tháng, những năm sau tăng dần, đến năm thứ 5 thì được khoảng 60 triệu đồng/tháng. Tôi thấy môi trường làm việc bên nước bạn rất tốt và phù hợp với trình độ tay nghề của người lao động vùng cao”.

Trở về quê hương sau 5 năm làm việc tại Hàn Quốc, anh Phàng A Chua không chỉ mang theo một khoản vốn tích lũy, mà còn có thêm kinh nghiệm quý để bắt đầu cuộc sống mới.

Từ số tiền dành dụm được, anh xây dựng nhà ở, mua sắm phương tiện đi lại, đầu tư phát triển chăn nuôi, từng bước tạo dựng nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Đặc biệt, những trải nghiệm và sự am hiểu địa hình sau nhiều năm gắn bó với núi rừng đã giúp anh có thêm cơ hội phát triển công việc dẫn khách du lịch leo núi, trở thành porter chuyên nghiệp tại địa phương. Từ lao động nghèo, cuộc sống của anh Phàng A Chua hôm nay ngày càng được cải thiện.

Nhận thấy hiệu quả từ trải nghiệm của anh trai, em gái anh là Phàng Thị Pàng cũng đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật Bản. Sau 2 năm, với nguồn thu nhập khá ổn định, chị Pàng gửi về cho gia đình hơn 500 triệu đồng. Đó là khoản tiền không nhỏ đối với một gia đình ở vùng cao, giúp những dự định phát triển kinh tế từng bước trở thành hiện thực.

Không dừng ở đó, người em họ là Phàng Thị Chu cũng lựa chọn đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc theo diện lao động thời vụ. Công việc chính của Chu là trồng dâu tây trong nhà kính, phù hợp với kinh nghiệm lao động nông nghiệp của người dân địa phương.

Sau đợt làm việc đầu tiên kéo dài 8 tháng, chị tiếp tục gia hạn lần thứ hai, với mức thu nhập khoảng 36 - 40 triệu đồng/tháng. Từ nơi làm việc ở Hàn Quốc, chị Phàng Thị Chu chia sẻ niềm vui khi có cơ hội kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm để cải thiện cuộc sống gia đình.

Cũng ở thôn Tà Xùa, gia đình anh Giàng A Di là một minh chứng cho thấy hiệu quả từ nguồn vốn chắt chiu sau khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cuối năm 2019, anh Di sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc và trở về quê nhà vào cuối năm 2022.

Nhờ số tiền tích lũy trong những năm làm việc ở nước ngoài, khi trở về, anh đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, mua sắm đồ dùng thiết yếu và có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Với anh Di, những năm tháng xa quê tuy có nhiều vất vả, nhưng thành quả nhận được chính là động lực để gia đình vững tin hơn vào tương lai.

Ở Tà Xùa, mỗi ngôi nhà mới gắn với một câu chuyện về sự nỗ lực và những hy vọng của người dân nơi đây. Ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới của gia đình chị Phàng Thị Sú là một minh chứng. Hiện nay, con trai chị là Giàng Vàng Chinh đã làm việc tại Nhật Bản được 3 năm theo hợp đồng, còn con dâu mới sang làm việc được khoảng 2 tháng.

Từ khoản tiền con gửi về gia đình, chị đã có thêm nguồn lực xây dựng ngôi nhà mới khang trang, sắm sửa vật dụng sinh hoạt và chăm lo cho gia đình. Với người mẹ ở quê hương, niềm vui không chỉ là có một mái nhà kiên cố, mà còn là sự yên tâm khi các con có công việc, thu nhập và đang từng bước xây dựng tương lai.

Chị Sú cho biết: “Hằng ngày, các con gọi điện về cho biết công việc cũng không vất vả lắm, nếu chăm chỉ, chịu khó thì thu nhập cũng ổn định”.

Theo số liệu thống kê của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hạnh Phúc, thôn Tà Xùa hiện có 16 lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phần lớn người lao động có thu nhập ổn định, công việc phù hợp với khả năng và trình độ, qua đó tạo thêm nguồn lực để các gia đình cải thiện đời sống, đầu tư phát triển kinh tế.

Anh Phàng A Phà - Bí thư Chi bộ thôn Tà Xùa cho biết: “Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn, một số thanh niên của thôn đã đăng ký đi lao động theo hợp đồng ở các nước như: Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản... Những lao động đã và đang làm việc ở đây có thu nhập khá cao. Từ nguồn thu nhập này, các lao động gửi về gia đình xây dựng nhà cửa kiên cố, một số thanh niên mua được ô tô, đầu tư phát triển kinh tế như làm trang trại chăn nuôi lợn, trâu, bò và phát triển du lịch..., tạo thu nhập bền vững, góp phần để thôn giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện còn hơn 30%”.

Mỗi ngôi nhà mới, mỗi khoản vốn được tích lũy, mỗi cơ hội phát triển kinh tế được mở ra đều là kết quả của sự nỗ lực, chắt chiu và khát vọng vươn lên. Khi những nguồn lực ấy được tiếp tục phát huy, gắn với việc sử dụng đồng vốn hiệu quả, phát triển sản xuất và tạo sinh kế lâu dài, lao động sẽ không chỉ là con đường giúp nhiều gia đình thoát nghèo, mà còn góp phần tạo nên sức sống mới cho Tà Xùa hôm nay.