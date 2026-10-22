Thêm cơ hội làm cha, mẹ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn khó khăn

Cặp em bé chào đời từ chương trình Ươm mầm

Chương trình do Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD FAMILY thuộc bệnh viện triển khai, tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/10 đến hết ngày 30/11/2026. Đây là năm thứ 8 đơn vị tham gia chương trình, giúp các gia đình khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận điều trị hiếm muộn.

Theo bệnh viện, các cặp vợ chồng được lựa chọn sẽ được hỗ trợ 100% chi phí thuộc danh mục điều trị của chương trình, gồm thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ sau chuyển phôi; các kỹ thuật chọc hút trứng, tạo phôi, nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi và chuyển phôi. Chương trình còn hỗ trợ xét nghiệm thử thai, siêu âm thai và một số chi phí theo dõi, điều trị phát sinh theo quy định đến mốc khám thai 9 tuần.

Tư vấn cho các cặp gia đình tại chương trình

Đối tượng xét duyệt là các cặp vợ chồng hiếm muộn tại miền Trung - Tây Nguyên, có chỉ định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm của bác sĩ chuyên ngành đang làm việc tại trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm được Bộ Y tế công nhận; có giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn của chính quyền địa phương. Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại bệnh viện hoặc qua đường bưu điện.

Bác sĩ Huỳnh Hoàng Mi, Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD FAMILY cho biết, qua các năm triển khai, đơn vị nhận được nhiều hồ sơ của những cặp vợ chồng phải chờ đợi nhiều năm vì chưa đủ điều kiện kinh tế để điều trị. Việc hỗ trợ chi phí nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính, giúp các gia đình có điều kiện bắt đầu hoặc tiếp tục quá trình điều trị. Các trường hợp được hỗ trợ vẫn được thăm khám, tư vấn và điều trị theo cùng tiêu chuẩn chuyên môn như những bệnh nhân khác.

Thông tin về chương trình

Theo thống kê của bệnh viện, từ năm 2019 đến nay, qua 7 mùa chương trình, đơn vị đã hỗ trợ 90 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 9 tỷ đồng.

Trong định hướng chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 về kế hoạch triển khai Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế trên địa bàn đến năm 2030. Kế hoạch xác định mở rộng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; chú trọng dự phòng, phát hiện sớm, can thiệp và điều trị vô sinh, hiếm muộn; chuyển giao kỹ thuật, phát triển mạng lưới hỗ trợ sinh sản. Đối với khu vực miền núi, thành phố tăng cường cung cấp dịch vụ phù hợp, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe giữa các địa bàn.

Định hướng này đặt việc hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn trong mục tiêu chăm sóc sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số. Các chương trình miễn phí điều trị cho gia đình khó khăn góp phần giảm rào cản tài chính, tạo thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho những trường hợp đã có chỉ định nhưng chưa đủ khả năng chi trả.