Thêm cơ hội học bơi, giảm nguy cơ đuối nước

Tiết học bơi của học sinh Trường THCS Trưng Vương

Từ những giờ học bơi thiết thực

Ở địa bàn có nhiều sông, suối, ao, hồ và vùng biển như phía Đông Nam Lâm Đồng, dạy bơi cho học sinh không chỉ nhằm rèn luyện thể chất mà còn trang bị kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ đuối nước. Năm học 2026 - 2027, Trường THCS Trưng Vương (phường Tiến Thành) tổ chức dạy bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho học sinh các khối 6, 7, 8, 9 theo từng đợt. Học sinh học tại hồ bơi tư nhân ở phường Phan Thiết, mỗi tuần 2 tiết trong 8 tuần. Nhà trường bố trí xe đưa đón, phân công giáo viên quản lý. Kinh phí mỗi khóa học do Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất với đại diện hồ bơi. Đối với học sinh thuộc hộ nghèo được miễn học phí, hộ cận nghèo được giảm 50% theo hồ sơ xác nhận.

Ông Phạm Thái Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương chia sẻ: “Trường nằm ở địa bàn ven biển, gần sông Cà Ty nên học sinh có nhiều điều kiện tiếp xúc với môi trường sông nước. Trước đây, khi kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước chưa được trang bị đầy đủ, những vụ việc đau lòng từng xảy ra đã trở thành lời cảnh báo về sự cần thiết của việc giáo dục an toàn dưới nước”. Theo ông Hùng, sau quá trình triển khai, nhận thức của học sinh có chuyển biến rõ rệt. Dù chưa phải em nào cũng biết bơi, các em đã biết nhận diện nguy cơ, thận trọng hơn và không tự ý xuống nước ở khu vực nguy hiểm. Những năm gần đây, trường không ghi nhận trường hợp học sinh bị đuối nước.

Hồ bơi di động lắp đặt ngay trong khuôn viên Trường Tiểu học Xuân An

Còn tại Trường Tiểu học Xuân An (phường Hàm Thắng), chương trình dạy bơi được duy trì nhiều năm với 12 tiết/năm trong nội dung thể dục tự chọn. Bà Hàn Thị Bích Hiền - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết: “Hồ bơi di động lắp đặt ngay trong khuôn viên giúp học sinh thuận tiện học tập, tỷ lệ tham gia gần 100%, trừ những em không đủ sức khỏe. Qua các khóa học không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng bơi, nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước mà còn tạo điều kiện để những em có năng khiếu tham gia thi đấu, đoạt giải cao tại các giải bơi các cấp”.

Để mỗi học sinh đều biết bơi

Từ thực tế triển khai tại các trường, có thể thấy việc tổ chức dạy bơi phụ thuộc nhiều vào điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí và khả năng phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh. Nhiều trường chưa có hồ bơi, khó bố trí địa điểm học phù hợp; chi phí học tập, đi lại cũng là trở ngại đối với một số gia đình. Mặt khác, do môn bơi là nội dung tự chọn, số học sinh đăng ký còn hạn chế nên nhiều trường khó tổ chức được. Nhằm tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền đến giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Cùng với đó, lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước vào tiết học, hoạt động ngoại khóa, cũng như tạo điều kiện để học sinh học bơi an toàn theo khả năng tổ chức của từng địa phương.

Học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước

Theo ông Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong năm học 2026 - 2027 và những năm tiếp theo, ngành giáo dục sẽ đẩy mạnh phong trào học bơi trong trường học, từng bước hướng đến mục tiêu mọi học sinh đều biết bơi, có kỹ năng an toàn trong môi trường nước; nhân rộng các mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em. Đây không chỉ là việc trang bị kỹ năng bơi lội, mà còn giúp học sinh biết nhận diện nguy hiểm, chủ động phòng tránh và tự bảo vệ mình, góp phần hạn chế những tai nạn đuối nước đáng tiếc.

Để mục tiêu mọi học sinh biết bơi, có kỹ năng an toàn dưới nước trở thành hiện thực, cần sự chung tay của nhà trường, gia đình và địa phương. Bởi dạy trẻ biết bơi không chỉ là trang bị một kỹ năng sống, mà còn là thêm một cách bảo vệ các em trước nguy cơ đuối nước.