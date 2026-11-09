Thêm cơ hội điều trị vô sinh, hiếm muộn cho người dân khu vực miền núi phía bắc

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), đã trao quyết định cho phép bệnh viện chính thức triển khai các kỹ thuật loại đặc biệt về thụ tinh trong ống nghiệm. (Ảnh: BVCC)

Ngày 9/11, Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH tổ chức khai trương Khoa Hỗ trợ sinh sản - IVF tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Tại buổi lễ, Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), đã trao quyết định cho phép bệnh viện chính thức triển khai các kỹ thuật loại đặc biệt về thụ tinh trong ống nghiệm.

Việc đưa đơn vị hỗ trợ sinh sản vào hoạt động bổ sung thêm dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu tại Thái Nguyên. Người dân trong tỉnh và khu vực lân cận có thêm địa chỉ tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiếm muộn, thay vì chỉ lựa chọn những cơ sở ở các đô thị lớn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Anh Tuấn ghi nhận sự đầu tư và nỗ lực phát triển chuyên môn của bệnh viện. Đồng thời, ông lưu ý cơ sở y tế phải tuân thủ các quy định pháp luật, quy trình chuyên môn và chỉ định y khoa trong quá trình triển khai kỹ thuật, đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu.

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phát biểu.

Thụ tinh trong ống nghiệm là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều khâu chuyên môn, từ thăm khám, đánh giá tình trạng người bệnh đến thực hiện các quy trình tại phòng xét nghiệm phôi học. Vì vậy, cùng với điều kiện cơ sở vật chất, việc xây dựng đội ngũ nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng có vai trò quan trọng đối với hoạt động của một đơn vị IVF.

Tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, việc triển khai Khoa Hỗ trợ sinh sản - IVF được thực hiện trên cơ sở hợp tác chuyên môn với Hệ thống IVF Mỹ Đức. Nội dung hợp tác gồm đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật quy trình chuyên môn và phát triển đội ngũ nhân lực.

Các đại biểu ấn nút khai trương.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Cố vấn Hệ thống IVF Mỹ Đức, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là bệnh viện đầu tiên ở khu vực phía bắc được Bệnh viện Mỹ Đức lựa chọn hợp tác xây dựng đơn vị IVF. Hệ thống quản lý chất lượng IVF toàn diện của Bệnh viện Mỹ Đức sẽ được áp dụng ngay từ giai đoạn đầu triển khai.

Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ cao cấp Lê Xuân Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH, cho biết hỗ trợ sinh sản là một trong những lĩnh vực được tập đoàn định hướng đầu tư phát triển chuyên sâu. Trước mắt, đơn vị triển khai tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, sau đó dự kiến mở rộng tại các bệnh viện khác trong hệ thống.

Theo Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ cao cấp Lê Xuân Tân, việc hợp tác với Bệnh viện Mỹ Đức tạo điều kiện để TNH phát triển chuyên môn, đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ y tế trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ cao cấp Lê Xuân Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH phát biểu.

Tại lễ khai trương, các đại biểu đã tham quan khu khám bệnh, phòng xét nghiệm và các khu vực chuyên môn phục vụ hoạt động hỗ trợ sinh sản của bệnh viện.

Việc triển khai kỹ thuật IVF tại Thái Nguyên bổ sung thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân. Cùng với việc đưa kỹ thuật vào hoạt động, yêu cầu về tuân thủ chỉ định, quy trình chuyên môn và kiểm soát chất lượng sẽ là những yếu tố quyết định hiệu quả và tính an toàn của dịch vụ.