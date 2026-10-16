Thêm cơ hội cho du lịch MICE Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế

Doanh nghiệp du lịch MICE Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ các đối tác quốc tế, tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp và cập nhật xu hướng tổ chức sự kiện tại Hội nghị thượng đỉnh MICE Toàn cầu lần thứ tư. (Ảnh: BTC)

Doanh nghiệp du lịch MICE Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ các đối tác quốc tế, tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp và cập nhật xu hướng tổ chức sự kiện tại Hội nghị thượng đỉnh MICE Toàn cầu lần thứ tư (Meet Global MICE Congress – MGMC 2026), diễn ra tại Moscow, Nga, trong hai ngày 16-17/12/2026.

Thông tin từ Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow, sự kiện dự kiến thu hút hơn 3.000 đại biểu và khách tham quan chuyên ngành từ hơn 40 quốc gia. Bên cạnh chương trình hội nghị, MGMC 2026 tổ chức triển lãm thương mại với hơn 150 đơn vị trưng bày, tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp dịch vụ MICE và nhóm khách mua doanh nghiệp có năng lực tài chính, quyền quyết định cao.

Với các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, điểm đáng chú ý của MGMC là khả năng tiếp cận mạng lưới đối tác tại Nga, các nước thuộc khối BRICS (nhóm các nền kinh tế mới nổi quan trọng trên thế giới, được thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chính trị và tài chính toàn cầu) và thị trường Nam bán cầu, trong đó có các quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Đây là những khu vực có thể mở ra hướng hợp tác mới trong tổ chức sự kiện doanh nghiệp, du lịch kết hợp hội nghị và các chương trình giao lưu, kết nối kinh doanh quốc tế.

Cơ hội kết nối đối tác, gia nhập thị trường

Đại diện Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow cho biết MGMC 2026 lấy chủ đề “Giải mã sự thành công trong ngành MICE: Từ ý tưởng, công cụ đến kết quả thực tiễn,” tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp phải giải quyết khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế, từ xây dựng chiến lược, ứng dụng công nghệ đến quản trị tài chính và phát triển kinh doanh.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phiên thảo luận về chi phí gia nhập thị trường BRICS+, phân tích các khoản đầu tư, chi phí ẩn, định giá tại thị trường sở tại, lựa chọn công ty quản lý điểm đến, thanh toán xuyên biên giới và rủi ro tỷ giá.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra các phiên thảo luận về trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, phân tích dữ liệu và chuyển đổi số. (Ảnh: BTC)

Những vấn đề này có ý nghĩa thiết thực với doanh nghiệp MICE Việt Nam khi tìm cách tiếp cận khách hàng mới, xây dựng quan hệ với đối tác bản địa và tính toán hiệu quả kinh doanh tại thị trường nước ngoài.

Chương trình cũng dành thời lượng cho các giải pháp công nghệ trong tổ chức sự kiện. Các phiên thảo luận về trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, phân tích dữ liệu và chuyển đổi số sẽ tập trung vào khả năng ứng dụng công nghệ để cải thiện vận hành, tối ưu doanh thu và hỗ trợ ra quyết định. Đây là những nội dung doanh nghiệp có thể tham khảo để nâng cao năng lực cạnh tranh, thay vì chỉ dừng ở việc cập nhật xu hướng.

Bốn trụ cột của chương trình gồm MICE DNA, MICE LAB, MICE PULSE và MICE BRAIN lần lượt đề cập đến tiếp thị điểm đến và doanh nghiệp; công nghệ, dữ liệu và quản trị rủi ro; chiến lược bán hàng, định giá và lợi nhuận; cùng các mô hình đào tạo gắn với tình huống thực tế.

Bản sắc văn hóa và trải nghiệm trong cạnh tranh điểm đến

Bên cạnh công nghệ và hiệu quả kinh doanh, MGMC 2026 đề cập đến vai trò của văn hóa trong xây dựng thương hiệu điểm đến và thiết kế trải nghiệm sự kiện. Các phiên thảo luận sẽ trao đổi cách khai thác bản sắc văn hóa để tạo sức hút quốc tế, đồng thời cân bằng trải nghiệm của khách tham dự với mục tiêu kinh doanh và ngân sách tổ chức.

Đây cũng là khía cạnh doanh nghiệp MICE Việt Nam có thể quan tâm. Lợi thế của điểm đến Việt Nam không chỉ nằm ở cơ sở lưu trú, địa điểm tổ chức hay năng lực phục vụ, mà còn ở khả năng kết hợp hội nghị, triển lãm với di sản, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa địa phương. Việc đưa những giá trị này vào sản phẩm MICE có thể góp phần tạo dấu ấn khác biệt khi tiếp cận khách hàng quốc tế.

Thành phố Moscow, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh MICE Toàn cầu lần thứ tư. (Ảnh: BTC)

Đại diện Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow cho biết doanh nghiệp Việt Nam có thể tham khảo thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký tham dự tại trang web: https://business.russpass.ru/en/projects-events/meet-global-mice-congress/mgmc-2026.

Theo ban tổ chức, nhóm khách mua tham dự sự kiện được lựa chọn dựa trên uy tín chuyên môn và năng lực ngân sách, với đại diện đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Cùng với hoạt động triển lãm và kết nối trực tiếp, đây là cơ hội để doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu thị trường, xác định đối tác phù hợp và mở rộng quan hệ kinh doanh./.

Ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam, cơ chế này có thời hạn một năm, tức là đến ngày 15/10/2027. Theo đó, từ giờ công dân Việt Nam có thể lưu trú tại Liên bang Nga tối đa 30 ngày liên tục nếu mục đích chuyến đi không phải là làm việc. Chính sách miễn thị thực áp dụng cho các chuyến công tác, du lịch, tham gia sự kiện và quá cảnh qua Nga đến các nước thứ ba và ngược lại. Như vậy, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 có công dân được miễn thị thực nhập cảnh vào Liên bang Nga.