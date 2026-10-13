Thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Tại lễ khai mạc 3 triển lãm quốc tế chuyên ngành về cơ khí chính xác và chế tạo, công nghệ chế biến thực phẩm và bao bì, điện tử và bán dẫn ngày 13/10 tại Hà Nội. Các đại diện từ các đơn vị, tổ chức cùng nhấn mạnh vai trò của việc nâng cao năng lực doanh nghiệp và tăng cường kết nối trong chuỗi cung ứng.

Đồng thời, các đại diện cũng khẳng định triển lãm là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp trong nước có thể nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn chuỗi cung ứng và tăng tỉ lệ nội địa hóa.

Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy chuỗi cung ứng công nghiệp phát triển

Phát biểu tại lễ khai mạc ba triển lãm quốc tế ngày 13/10 tại Hà Nội, ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á của Informa Markets, nhấn mạnh việc tổ chức đồng thời MTA Hanoi, ProPak Hanoi và SemiTronics Vietnam phản ánh sựliên kết ngày càng chặt chẽ giữa các ngành công nghiệp tại Việt Nam.

Ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á của Informa Markets

Theo ông Roberts, cơ khí chính xác cung cấp máy móc, điện tử và bán dẫn mang đến các giải pháp công nghệ; mặt khác, công nghệ chế biến và đóng gói giúp hoàn thiện công đoạn cuối của sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Việc kết hợp ba triển lãm nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận toàn bộ chuỗi dây chuyền sản xuất tại cùng một địa điểm.

Ông Roberts cũng đánh giá tại Việt Nam, miền Bắc đang nổi lên như một trong những khu vực sản xuất công nghiệp năng dộng tại châu Á, với các khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và hạ tầng phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong khu vực và toàn cầu.

Theo đại diện Informa Markets, ba triển lãm còn tạo không gian để doanh nghiệp tìm kiếm máy móc, nhà cung cấp, giải pháp chuyển đổi số và đối tác công nghệ. Bên cạnh hoạt động trưng bày, các hội thảo chuyên ngành về tự động hóa, sản xuất thông minh, phát triển bền vững và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng được kỳ vọng mang lại thêm giá trị cho doanh nghiệp.

Chuyển trọng tâm sang phát triển năng lực doanh nghiệp

Bên cạnh đó, ông Chu Việt Cường - Đại diện Cục Công Nghiệp, Bộ Công Thương - cũng khẳng định rằng phát triển công nghiệp phụ trợ và chuỗi cung ứng tại Việt Nam cần có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ hỗ trợ riêng lẻ sang phát triển năng lực doanh nghiệp và chuỗi cung ứng.

Trong đó, trọng tâm là giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng quản trị, chuyển đổi số, tự động hóa, truy xuất nguồn gốc và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp đầu chuỗi trên thị trường quốc tế.

Đây được xem là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam cải thiện khả năng tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng của các tập đoàn lớn, thay vì chỉ đảm nhận những công đoạn có giá trị gia tăng thấp.

Ông Chu Việt Cường, đại diện Cục Công Nghiệp, Bộ Công Thương (Ảnh: Thành Long).

"Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước, giữa doanh nghiệp dẫn dắt và doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm, đánh giá và phát triển nhà cung cấp trong nước. Đây là giải pháp quan trọng để nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, tạo giá trị gia tăng tại Việt Nam và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng", ông Chu Việt Cường khẳng định.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đại diện từ Bộ Công Thương khẳng định yêu cầu đặt ra là phải chủ động tìm hiểu tiêu chuẩn, yêu cầu của khách hàng, đánh giá năng lực hiện tại và đầu tư nâng cấp công nghệ, quản trị, chất lượng sản phẩm. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường cũng là cơ sở để doanh nghiệp mở rộng hợp tác và tiếp cận các cơ hội kinh doanh quốc tế.

Ba lĩnh vực công nghiệp cần nâng cao năng lực sản xuất nội địa

Đánh giá vai trò của ba triển lãm, đại diện Cục Công nghiệp cũng cho rằng việc tổ chức đồng thời các lĩnh vực cơ khí chính xác và chế tạo, chế biến thực phẩm và bao bì, điện tử và bán dẫn tạo ra không gian kết nối liên ngành, giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, máy móc và các xu hướng sản xuất mới.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc 3 triển lãm quốc tế (Ảnh: Thành Long).

Trong lĩnh vực cơ khí chính xác và chế tạo, ông khẳng định doanh nghiệp cần tiếp tục phát triển năng lực gia công cơ khí, sản xuất khuôn mẫu, đồ gá, linh kiện, phụ tùng và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Đồng thời, việc đẩy mạnh tự động hóa, ứng dụng robot và phát triển sản xuất thông minh sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Chu Việt Cường cũng nhấn mạnh rằng "Trong chế biến thực phẩm và bao bì, việc ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm Việt Nam."

Đồng thời, cũng theo đại diện từ Bộ Công Thương, ngành điện tử và bán dẫn đang đứng trước cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh thu hút đầu tư, Việt Nam cần từng bước phát triển năng lực trong nước về thiết kế, linh kiện, vật liệu, thiết bị đóng gói, kiểm thử và các dịch vụ kỹ thuật. Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng cần được chú trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

Theo ông Cường, các triển lãm không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác và đáp ứng tiêu chuẩn chuỗi cung ứng quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp Việt có thể mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực sản xuất và tăng tỉ lệ nội địa hóa.