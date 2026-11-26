Tận dụng thời gian vàng

Sáng 1/11, khi đang nấu ăn, cụ bà Phạm Thị Chút, 90 tuổi, trú tại xã Liên Bão bất ngờ bị chóng mặt, méo miệng, nói ngọng và yếu liệt người. Nhận thấy dấu hiệu nghi đột quỵ, gia đình lập tức đưa cụ đến Bệnh viện Đa khoa Tiên Du cấp cứu. Qua thăm khám, chụp cắt lớp vi tính sọ não và làm xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp, còn trong thời gian có thể điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Bệnh viện nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ, đồng thời, hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2.

Bệnh viện Đa khoa Tiên Du sử dụng hiệu quả hệ thống cắt lớp vi tính hiện đại trong chẩn đoán đột quỵ não.

Sau khi kiểm soát huyết áp và đánh giá các điều kiện điều trị, kíp bác sĩ quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch nhằm làm tan cục máu đông, khơi thông dòng máu lên não. Chỉ sau vài giờ, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt; khoảng 24 giờ sau, cụ đã có thể tự đứng dậy, đi lại bình thường.

Một trường hợp khác là bệnh nhân Phạm Thị Bính, 78 tuổi, ở xã Liên Bão có tiền sử tăng huyết áp và từng bị nhồi máu não 3 lần, lần gần nhất vào năm 2023. Sau những lần đột quỵ trước, bà còn di chứng yếu nhẹ nửa người trái nhưng vẫn tự sinh hoạt, nấu ăn. Rạng sáng 21/11/2026, bà đột ngột đau đầu, yếu liệt nửa người trái, nói khó. Khi nhập viện, tình trạng yếu liệt tiếp tục tăng. Nhận định bệnh nhân còn trong thời gian can thiệp, các bác sĩ quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Sau điều trị, sức cơ tay chân cải thiện rõ rệt; khoảng 6 giờ sau, bà đã có thể tự đi lại, dù vẫn còn yếu nhẹ nửa người trái.

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, Khoa Cấp cứu - Gây mê - Lọc máu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Tiên Du, cả hai bệnh nhân đều cao tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và bệnh lý kèm theo. Nhờ được đưa đến viện kịp thời, điều trị trong khung giờ vàng và đáp ứng tốt với thuốc tiêu sợi huyết, sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Rạng sáng 22/11, Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn tiếp nhận bệnh nhân nam 66 tuổi, trú tại phường Đồng Nguyên trong tình trạng lơ mơ, nói khó, nôn và yếu liệt nửa người phải. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não, có dấu hiệu tắc mạch máu lớn. Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu, chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Sau điều trị, tình trạng liệt tay phải cải thiện, bệnh nhân đã có thể nâng tay lên. Tuy nhiên, do tổn thương mạch máu lớn, người bệnh cần can thiệp lấy huyết khối nên được chuyển tuyến để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng, Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu - Gây mê phẫu thuật - Thận lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn cho biết: “Mỗi tháng khoa tiếp nhận khoảng 40-50 trường hợp cấp cứu liên quan đến đột quỵ, trong đó có 5-7 trường hợp nhồi máu não cấp có cơ hội can thiệp. Việc xử trí sớm bằng thuốc tiêu sợi huyết tại cơ sở tiếp nhận ban đầu giúp giảm nguy cơ tử vong, hạn chế di chứng trước khi chuyển người bệnh đến cơ sở có khả năng can thiệp chuyên sâu”.

Mở rộng mạng lưới cấp cứu đột quỵ

Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân đột quỵ bỏ lỡ cơ hội điều trị do đến viện muộn hoặc mất thêm thời gian chuyển tuyến. Trong khi đó, với nhồi máu não cấp, mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định đối với khả năng phục hồi. Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, mỗi năm đơn vị tiếp nhận khoảng 4 nghìn trường hợp liên quan đến đột quỵ và thiếu máu não, trong đó khoảng 150-180 bệnh nhân được chỉ định điều trị tiêu huyết khối.

Bệnh nhân nhồi máu não được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn.

Theo các chuyên gia y tế, mỗi phút trôi qua có khoảng 1,9 triệu tế bào thần kinh bị tổn thương. Vì vậy, người bệnh được điều trị càng sớm, khả năng tái thông mạch máu và phục hồi chức năng càng cao, nguy cơ tử vong và di chứng càng giảm. Việc các bệnh viện đa khoa khu vực chủ động triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết sẽ giúp người bệnh giảm thời gian di chuyển, chờ đợi chuyển tuyến, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tăng cơ hội được điều trị trong “giờ vàng”.

Thời gian vàng để điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trong đột quỵ nhồi máu não cấp là trong vòng 3 giờ đầu (có thể mở rộng đến 4,5 giờ đối với một số trường hợp đủ điều kiện) kể từ khi khởi phát triệu chứng. Việc đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm trong khung thời gian này càng giúp tối ưu hiệu quả tái thông mạch máu và hạn chế tối đa di chứng tàn phế.

Để triển khai kỹ thuật này, các bệnh viện đều chủ động đào tạo nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại. Hiện nay, bên cạnh Bệnh viện Đa khoa Tiên Du và Từ Sơn đã triển khai kỹ thuật, Bệnh viện Đa khoa Yên Phong cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện. Kết quả này ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng khả năng cấp cứu, điều trị đột quỵ ngay tại bệnh viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Trung Tín, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, để phát triển mạng lưới điều trị đột quỵ bền vững, cần tiếp tục chú trọng đào tạo nhân lực, hoàn thiện quy trình phối hợp cấp cứu và nâng cao năng lực chẩn đoán. Các bệnh viện cần bảo đảm khả năng chụp CT sọ não để loại trừ xuất huyết não trước khi sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, đồng thời từng bước phát triển chẩn đoán hình ảnh mạch máu và phục hồi chức năng.

Việc các bệnh viện đa khoa khu vực chủ động phát triển kỹ thuật tiêu sợi huyết không chỉ giúp nâng cao chất lượng điều trị, giảm áp lực cho tuyến trên mà còn tạo điều kiện để người dân ở những địa bàn xa trung tâm tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương. Khi năng lực chuyên môn của từng bệnh viện và sự phối hợp giữa các đơn vị tiếp tục được củng cố, mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại Bắc Ninh sẽ ngày càng hoàn thiện, tăng thêm cơ hội sống và khả năng phục hồi cho người bệnh.