Thêm cầu thủ Việt kiều lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

Sự điều chỉnh nhân sự của ĐT Việt Nam gây chú ý khi một cầu thủ phòng ngự được thay thế bằng gương mặt có xu hướng tấn công. Ngô Đăng Khoa là cầu thủ thứ tư của CLB Công an TP HCM được triệu tập ở đợt này, sau thủ môn Patrik Lê Giang, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Williams Minh Hoàng.

Việc Đăng Khoa được gọi bổ sung cũng giúp cầu thủ sinh năm 2006 có cơ hội trở lại đội tuyển sau khi từng lỡ đợt tập trung trước vì chấn thương.

Việt kiều Ngô Đăng Khoa được gọi bổ sung lên ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup (Ảnh: CLB Công an TP HCM)

Ngô Đăng Khoa trở về thi đấu tại Việt Nam ở giai đoạn hai mùa giải 2025/26 và nhanh chóng để lại dấu ấn dù thời gian hòa nhập không dài.

Tiền vệ này có 11 lần ra sân tại V-League, ghi 3 bàn và đóng góp 1 kiến tạo. Nếu tính trên mọi đấu trường, Đăng Khoa có 4 pha lập công, góp phần giúp CLB Công an TP HCM cán đích trong top 5 giải vô địch quốc gia và giành cúp Quốc gia mùa trước.

Đây không phải lần đầu Đăng Khoa được HLV Kim Sang-sik triệu tập. Cầu thủ này từng có tên trong đợt tập trung ĐT Việt Nam hồi tháng 6, nhưng phải rời đội sớm do chấn thương sụn chêm.

Đăng Khoa không sở hữu thể hình nổi bật khi chỉ cao 1m65, nhưng bù lại được đánh giá cao ở tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp. Những phẩm chất này giúp anh có thể đảm nhiệm nhiều vai trò ở khu vực tấn công.

Việc được gọi lên ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 cũng mở ra cơ hội để Đăng Khoa tiếp tục thích nghi với môi trường bóng đá trong nước sau khi đã có thời gian thi đấu tại V-League.