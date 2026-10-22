Thêm ca não mô cầu nhóm B, TP.HCM rà soát người tiếp xúc gần

Tối 21/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về trường hợp nam sinh 12 tuổi, cư trú tại xã Thường Tân, học tại Trường tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương, mắc bệnh do não mô cầu nhóm B.

Đây là ca bệnh não mô cầu thứ 5 được ghi nhận tại TP.HCM trong vòng một tuần, đều do não mô cầu nhóm B.

Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) ghi nhận 4 ca mắc bệnh do não mô cầu.

Theo HCDC, bệnh nhi khởi phát sốt, đau họng, đau đầu từ ngày 13/10. Đến ngày 15/10, trẻ nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 với chẩn đoán viêm màng não.

Ngày 20/10, kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis. Bệnh viện Nhi đồng 2 đã báo cáo theo quy định về thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, đồng thời chuyển bệnh phẩm đến Viện Pasteur TP.HCM để xác định nhóm huyết thanh.

Ngày 21/10, Viện Pasteur TP.HCM xác định bệnh nhi mắc bệnh do não mô cầu nhóm B.

Trước đó, trẻ đã tiêm một mũi vaccine phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W nhưng chưa tiêm vaccine phòng nhóm B. Hiện bệnh nhi không còn sốt, không nôn ói, giảm đau đầu và tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngay sau khi nhận thông tin, HCDC phối hợp với Trạm y tế xã Thường Tân và Trạm y tế phường Bình Dương điều tra dịch tễ, rà soát những người tiếp xúc gần tại gia đình và trường học.

Qua rà soát, ngành y tế lập danh sách 99 người tiếp xúc gần và triển khai điều trị dự phòng bằng kháng sinh Azithromycin.

Ngành y tế TP.HCM đã triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, cấp kháng sinh dự phòng cho 99 người tiếp xúc gần.

Trước ca bệnh mới, ngành y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhất là trong thời điểm các bệnh viêm đường hô hấp như cúm có xu hướng gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn não mô cầu xâm lấn.

Theo HCDC, tỷ lệ người mang vi khuẩn não mô cầu ở mũi, họng nhưng không có triệu chứng lâm sàng trong cộng đồng dao động từ 5% đến 25%. Vì vậy, việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và xử trí kịp thời các trường hợp nghi ngờ có ý nghĩa quan trọng.

Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi; không dùng chung ly, chai nước và vật dụng cá nhân; giữ nhà ở, lớp học thông thoáng. Người dân cũng được khuyến cáo chủ động tiêm vaccine phòng não mô cầu và cúm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đặc biệt, khi trẻ có biểu hiện sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn ói, cứng cổ, ban xuất huyết, lừ đừ hoặc li bì, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay. Người dân không tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Trước đó, tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, TP.HCM ghi nhận chùm 4 học sinh mắc bệnh do não mô cầu nhóm B, trong đó một trường hợp tử vong ngày 14/10; ba trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, sức khỏe ổn định. Trong số này, một bệnh nhi đồng nhiễm cúm B.

Ngày 19/10, sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại trường, Sở Y tế TP.HCM cùng các chuyên gia đánh giá chùm ca bệnh đã được kiểm soát tốt. Có 177 người tiếp xúc gần đã hoàn tất uống kháng sinh dự phòng; tổng số học sinh, giáo viên và nhân viên được cấp phát kháng sinh dự phòng là 2.031 người.

Từ ngày 17/10 đến thời điểm kiểm tra sáng 19/10, ngành y tế chưa ghi nhận thêm ca bệnh mới trong nhóm tiếp xúc được theo dõi.

Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thống nhất duy trì việc dạy và học trực tiếp, đồng thời tiếp tục giám sát sức khỏe người tiếp xúc gần và khuyến cáo người dân đi khám ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.