Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong hai ngày 24 - 25/11/2026, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) đã hoàn thành chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn cơ bản đài DVOR/DME tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Toàn cảnh Cảng HKQT Gia Bình chụp từ tàu bay kiểm tra hiệu chuẩn. Ảnh: VATM

Hoàn thiện hạ tầng bảo đảm hoạt động bay

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang từng bước được hoàn thiện, định hướng trở thành một trong những đầu mối hàng không quan trọng của khu vực phía Bắc, đồng thời phục vụ các sự kiện đối ngoại của đất nước, trong đó có Hội nghị APEC 2027.

Hệ thống bảo đảm hoạt động bay được triển khai đồng bộ ngay từ những giai đoạn đầu của dự án nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn, chính xác và hiệu quả khi đưa sân bay vào khai thác.

Trong đó, đài DVOR/DME Gia Bình có chức năng cung cấp thông tin về phương vị và khoảng cách, phục vụ dẫn đường cho tàu bay trong các giai đoạn bay đi, bay đến và tiếp cận hạ cánh.

Ngày 22/11/2026, các chuyên gia bay hiệu chuẩn đã tiến hành kiểm tra thực địa tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đánh giá các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động bay kiểm tra hiệu chuẩn.

Trong hai ngày 24 - 25/11, tổ bay của ATTECH thực hiện nhiều bài kiểm tra ở các độ cao và hướng tiếp cận khác nhau nhằm đánh giá khả năng phát tín hiệu của đài DVOR/DME Gia Bình.

Bên cạnh việc xác nhận độ chính xác của tín hiệu dẫn đường, các chuyên gia tiến hành đánh giá khả năng phủ sóng và mức độ đáp ứng của hệ thống trong điều kiện khai thác thực tế.

Dữ liệu thu thập trong quá trình bay được phân tích nhằm xác nhận tính ổn định, độ chính xác của hệ thống dẫn đường và khả năng đáp ứng các yêu cầu khai thác bay.

Công tác chuẩn bị phía sau 16 bài bay hiệu chuẩn

Để triển khai nhiệm vụ, CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise, Cục Hàng không Việt Nam, VATM, các cơ sở điều hành bay và ATTECH đã phối hợp xây dựng phương án tổ chức bay, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Đợt bay kiểm tra hiệu chuẩn đài DVOR/DME Gia Bình gồm 16 bài bay, với công tác chuẩn bị và rà soát được thực hiện trong nhiều tuần trước đó.

Các công việc chuẩn bị bao gồm kiểm tra cấu hình thiết bị mặt đất, rà soát hồ sơ kỹ thuật, xây dựng các bài bay, phương án cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hiệu chuẩn và hiệu chuẩn hệ thống đo kiểm được lắp đặt trên tàu bay.

Theo VATM, công tác bay kiểm tra hiệu chuẩn đòi hỏi độ chính xác cao, do những sai số nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chất lượng của đài dẫn đường.

Tổ bay kiểm tra hiệu chuẩn (ATTECH) chụp hình lưu niệm trước chuyến bay kiểm tra hiệu chuẩn đầu tiên tại Gia Bình. Ảnh: VATM

Bên cạnh các yêu cầu về kỹ thuật, việc thực hiện nhiệm vụ trong vùng trời có mật độ hoạt động cao đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay kiểm tra hiệu chuẩn, lực lượng điều hành bay và các đơn vị liên quan.

Kết quả thu thập và phân tích dữ liệu từ 16 bài bay là cơ sở quan trọng phục vụ công tác đánh giá hệ thống dẫn đường trước khi đưa vào khai thác.

Việc hoàn thành chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn cơ bản đài DVOR/DME Gia Bình đánh dấu một bước tiến trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trần Trọng