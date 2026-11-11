Thêm bệnh viện đa khoa đi vào hoạt động tại TP.HCM

Ngày 8/11/2026, Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn tổ chức lễ khai trương tại số 212D đường Tam Bình, phường Tam Bình, TP.HCM. Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đại diện các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, chuyên gia y tế và đối tác.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Bộ Y tế đã công bố và trao Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn. Các đại biểu cũng tham quan cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị và tìm hiểu công tác tổ chức chuyên môn tại bệnh viện.

Việc đưa cơ sở y tế mới vào hoạt động góp phần bổ sung nguồn lực khám chữa bệnh ngoài công lập, mang đến thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho người dân tại phường Tam Bình và các khu vực lân cận.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho đại diện Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn.

Bổ sung lựa chọn khám chữa bệnh tại khu vực Tam Bình

Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn được đầu tư theo định hướng đa khoa, phục vụ nhu cầu thăm khám, chẩn đoán và điều trị của người dân.

Bệnh viện được trang bị hệ thống cộng hưởng từ MRI, máy chụp cắt lớp vi tính CT, siêu âm cùng các thiết bị xét nghiệm tự động phục vụ phân tích sinh hóa, miễn dịch và huyết học.

Hệ thống trang thiết bị hỗ trợ bác sĩ trong quá trình thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, chẩn đoán và theo dõi điều trị. Các hoạt động chuyên môn được triển khai theo phạm vi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Bên cạnh cơ sở vật chất, bệnh viện chú trọng xây dựng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và tổ chức quy trình phối hợp giữa các bộ phận, từ tiếp nhận, thăm khám đến điều trị và chăm sóc người bệnh.

Theo định hướng của bệnh viện, việc nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thiện quy trình phục vụ và bảo đảm an toàn người bệnh là những nhiệm vụ được ưu tiên trong giai đoạn đầu hoạt động.

Hệ thống chẩn đoán hình ảnh và trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn.

Ngoài khám chữa bệnh, bệnh viện cũng định hướng phát triển các dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho cá nhân, người lao động và doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu theo dõi sức khỏe và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Mở rộng hệ thống y tế Hà Thành tại khu vực phía Nam

Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn là cơ sở đầu tiên của Tập đoàn Đầu tư Hà Thành tại khu vực phía Nam, tiếp nối quá trình phát triển trong lĩnh vực y tế bắt đầu từ Bệnh viện Đa khoa Hà Thành tại Hà Nội năm 2005.

Theo ThS.BS. Lê Bá Nguyên - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Hà Thành, việc đưa bệnh viện vào hoạt động là dấu mốc trong chiến lược mở rộng hệ thống y tế, đồng thời mở ra giai đoạn tiếp tục đầu tư và hoàn thiện chất lượng dịch vụ.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định rằng, khai trương bệnh viện không phải là đích đến, mà mới chỉ là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới.”

Tập đoàn xác định bốn phương diện phát triển trọng tâm đối với bệnh viện gồm: thiết bị hiện đại, chuyên môn vững vàng, quản trị hiệu quả và dịch vụ chuyên nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn đặt mục tiêu từng bước hoàn thiện hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng niềm tin của người bệnh.

Toàn cảnh Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn tại số 212D đường Tam Bình, TP.HCM.

Không gian sảnh tiếp đón và khu vực đăng ký khám tại Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn.