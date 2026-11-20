Ảnh minh họa: Thu Trang/Mekong ASEAN.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) ngày 19/11 công bố nghị quyết HĐQT, thông qua đơn từ nhiệm của ba nhân sự cấp cao, gồm ông Đào Trung Kiên, ông Nguyễn Chí Kiên và bà Trương Hoài Anh.

Cụ thể, ông Đào Trung Kiên thôi giữ chức Giám đốc cao cấp – Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên thôi giữ chức Giám đốc cao cấp – Nguồn Nhân lực; bà Trương Hoài Anh thôi giữ chức Giám đốc cao cấp – Khách hàng và Bán lẻ.

Các quyết định từ nhiệm đều xuất phát từ nguyện vọng cá nhân và có hiệu lực từ ngày 26/11/2026. Sau thời điểm này, ba nhân sự không còn là người nội bộ và không tiếp tục giữ chức vụ nào tại PNJ.

Trong số ba nhân sự, ông Đào Trung Kiên có thời gian gắn bó với PNJ lâu nhất, từ năm 2016, khi tham gia công ty với vai trò Giám đốc cao cấp – Chiến lược. Trước đó, ông từng công tác tại Trường Đại học Kinh tế TP HCM, Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty TNHH Kiên Anh.

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra sáng 21/10 vừa qua, cổ đông PNJ đã thông qua việc miễn nhiệm ông Kiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm. Khi đó, ông cho biết sẽ tập trung cho vai trò Giám đốc cao cấp – Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động tại PNJ. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, ông tiếp tục xin thôi nhiệm vụ điều hành tại doanh nghiệp.

Về phía hai giám đốc còn lại, ông Nguyễn Chí Kiên phụ trách lĩnh vực nhân sự kể từ khi gia nhập công ty vào tháng 9/2023; trong khi bà Trương Hoài Anh tham gia PNJ từ tháng 8/2022 với vai trò Giám đốc cao cấp – TT. Phát triển kinh doanh quốc tế, sau đó kiêm nhiệm phụ trách khách hàng và bán lẻ từ đầu năm 2024. Cả hai đều được bổ nhiệm lại với nhiệm kỳ ba năm vào năm 2025.

Ba đơn từ nhiệm trên nối dài những thay đổi nhân sự cấp cao tại PNJ trong tháng 11. Trước đó, ông Nguyễn Minh Hải đã thôi giữ chức Giám đốc phụ trách tài chính từ ngày 17/11 theo nguyện vọng cá nhân.

Cũng trong ngày 17/11, PNJ bổ nhiệm bà Diệp Mỹ Tâm Xuân giữ chức Trưởng kiểm toán nội bộ với nhiệm kỳ ba năm, thay ông Nguyễn Anh Tuấn. Trước khi được bổ nhiệm, bà Xuân đảm nhiệm vị trí quản lý – chuyển đổi kinh doanh tại PNJ và không sở hữu cổ phiếu công ty. Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn được điều chuyển sang vị trí Phó kiểm toán nội bộ. Sau khi thay đổi chức vụ, ông Tuấn không còn là người nội bộ của PNJ.

Những thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh PNJ đang thu hẹp quy mô lao động và mạng lưới cửa hàng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, tính đến ngày 30/9, PNJ và các công ty con có tổng cộng 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý 2, tương đương mức giảm gần 13%.

Cùng với đó, số lượng cửa hàng kinh doanh của doanh nghiệp cũng giảm hơn 30 điểm bán so với cuối quý 2/2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ đang trong xu hướng giảm mạnh. Từ vùng giá khoảng 85.000 đồng/cổ phiếu ở đầu năm 2026, mã này đã mất khoảng 84% giá trị, hiện đóng cửa ở mức 13.500 đồng/cổ phiếu trong phiên ngày 20/11. Đây cũng là mức thấp nhất của PNJ trong hơn 10 năm, kể từ tháng 6/2016. Vốn hóa thị trường theo đó còn khoảng 6.934 tỷ đồng.