Thêm 900 ha nhãn lồng Hưng Yên được đưa vào phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng các đại biểu dự hội nghị. ( nguồn ảnh Báo Hưng Yên

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị công bố mở rộng chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên” cho sản phẩm nhãn lồng. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Bảo Sơn, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Theo Quyết định số 554/QĐ-SHTT ngày 2/10/2026 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), khu vực được bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên” đối với sản phẩm nhãn lồng được mở rộng thêm 900 ha, từ 3.500 ha lên 4.400 ha.

Việc điều chỉnh nhằm bổ sung những vùng trồng nhãn đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng chưa được ghi nhận trong phạm vi chỉ dẫn địa lý trước đây, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên.

Bổ sung những vùng trồng nhãn đủ điều kiện bảo hộ

Nhãn lồng là một trong những đặc sản nổi tiếng của Hưng Yên, gắn với lịch sử và văn hóa vùng đất Phố Hiến. Sản phẩm được biết đến với cùi dày, vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng.

Ngày 23/1/2017, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 186/QĐ-SHTT, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00055 cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên.

Theo văn bằng bảo hộ ban đầu, khu vực được bảo hộ gồm thành phố Hưng Yên và các huyện Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ (theo địa giới hành chính trước đây).

Tuy nhiên, ngoài những địa phương này, nhãn lồng còn được trồng tại các huyện Phù Cừ và Ân Thi (cũ). Một số vùng sản xuất có điều kiện tự nhiên, đặc điểm và chất lượng sản phẩm phù hợp nhưng chưa nằm trong phạm vi chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.

Để mở rộng khu vực bảo hộ, từ năm 2024, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nghiên cứu mở rộng khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên” cho sản phẩm nhãn lồng.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực địa, đánh giá điều kiện đất đai, khí hậu, đặc điểm sản xuất và chất lượng nhãn tại các vùng đề nghị bổ sung.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhãn lồng tại những khu vực này có đặc điểm, chất lượng phù hợp với yêu cầu bảo hộ. Trên cơ sở đó, hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung chỉ dẫn địa lý được hoàn thiện và trình Cục Sở hữu trí tuệ xem xét.

Ngày 2/10/2026, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 554/QĐ-SHTT sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên, bổ sung thêm 900 ha vào khu vực bảo hộ.

Việc mở rộng là kết quả của quá trình nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện hồ sơ, góp phần đưa phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý phù hợp hơn với thực tế sản xuất tại địa phương.

Tăng cường quản lý, phát triển thương hiệu nhãn lồng

Cùng với việc mở rộng phạm vi bảo hộ, các đơn vị liên quan đã xây dựng quy chế quản lý, hướng dẫn kiểm soát chất lượng, sử dụng tem nhãn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đến nay, 5 hợp tác xã đã được hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch; 5 hợp tác xã và 21 hộ dân được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên.

Tại hội nghị, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ đã công bố quyết định sửa đổi, bổ sung chỉ dẫn địa lý và trao giấy chứng nhận cho tỉnh Hưng Yên. Sở Khoa học và Công nghệ cũng trao giấy ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.

Việc mở rộng phạm vi bảo hộ tạo cơ sở để các vùng trồng nhãn đủ điều kiện tham gia hệ thống quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên”, góp phần bảo vệ nguồn gốc, chất lượng và danh tiếng sản phẩm trên thị trường.

Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục chú trọng ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chế biến và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại.

Cùng với đó, công tác quản lý, kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý sẽ được tăng cường nhằm bảo vệ thương hiệu, quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng.

Sau gần 10 năm được bảo hộ, việc mở rộng khu vực chỉ dẫn địa lý lên 4.400 ha đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng và bảo vệ thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên, tạo thêm điều kiện để sản phẩm đặc sản của địa phương tiếp cận thị trường trong nước và xuất khẩu.