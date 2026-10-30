Thêm 8 liệt sĩ được trở về từ lòng đất mẹ Quảng Trị

Tiếp tục hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia, ngày 1-30/10/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại Quảng Trị. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ nhiều nguồn thông tin và dấu tích chiến trường, cán bộ, chiến sĩ đã phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp đạn AK, đạn 12,7mm và lọ thuốc. Những dấu tích này giúp lực lượng chức năng xác định khu vực, mở rộng phạm vi khảo sát và tổ chức tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị)

Trong số 8 hài cốt được quy tập, có 7 hài cốt tại xã Ái Tử và 1 hài cốt tại xã Vĩnh Linh. Nhiều hài cốt không còn nguyên vẹn, xương, răng bị gãy vỡ thành nhiều đoạn sau nhiều năm nằm lại dưới lòng đất.

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính. Đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt, bởi phía sau mỗi hài cốt được tìm thấy là một người lính đã hy sinh và những gia đình vẫn mòn mỏi mong chờ tin tức người thân sau nhiều năm xa cách.

Các di vật của các hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị)

Hiện các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định.

Các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị)

Cùng với việc chăm sóc các hài cốt đã quy tập, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực, tiếp tục hành trình đưa những người lính còn nằm lại nơi chiến trường trở về với đất mẹ.