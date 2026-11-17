Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/11/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 1.026 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 17/11, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 620 m³ đất. Để phục vụ công tác tìm kiếm, đơn vị huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn tham gia đào, vận chuyển đất.

Máy móc thiết bị phục vụ đào đất mở rộng phạm vi tìm kiếm liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Ở đợt 2, triển khai từ ngày 15/10 đến hết ngày 17/11/2026, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 295 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 66 bộ kèm di vật. Riêng ngày 17/11, đã phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 2 bộ có di vật.

Ngày 17/11, lực lượng đã phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 2 bộ có di vật.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.026 bộ, trong đó có 373 bộ kèm di vật. Cụ thể, 993 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hiện các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, góp phần sớm đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ, đồng thời phục vụ công tác xác định danh tính, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình các liệt sĩ.